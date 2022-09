‘Todo pasó muy rápido’: los soldados ucranianos de Izium cuentan la debacle rusa

Guerra en Ucrania

El contraataque del ejército ucraniano continúa en el noreste y, poco a poco, en las ciudades y pueblos liberados, la gente le toma la medida a la debacle del ejército ruso. El domingo, el pequeño centro regional de Izium, entre Járkov y el Donbas, fue reconquistado por las fuerzas ucranianas, que se vieron sorprendidas al entrar en la ciudad sin que el adversario ruso realmente combatiera.

Con Stéphane Siohan, enviado especial de RFI a Izium

Nada más comenzar la contraofensiva la semana pasada, el ejército ucraniano bombardeó y neutralizó las posiciones rusas y sus depósitos de vehículos blindados y municiones en Izium. Pero para sorpresa de Sergiy, un soldado de la 120ª brigada ucraniana, la ciudad cayó sin que los militares de Kiev tuvieran siquiera que luchar en sus calles. “Todo sucedió muy rápido", dice a RFI. “Al principio se resistieron, pero gracias a nuestra inteligencia y a la artillería, todo fue muy rápido, luego empezamos a limpiar y abandonaron todo su equipo”, agrega.

La artillería ucraniana, guiada por drones, causó estragos en las filas del ejército ruso, que fue tomado completamente por sorpresa. Cuando la infantería tomó Izium, se encontró con muchos soldados rusos muertos y casi ningún oponente dispuesto a defender sus posiciones, como confirma Denys, un oficial de la 120ª brigada. “Algunos de ellos se han puesto ropa de civil, han robado coches sin marca, tal vez estén en el bosque", dice. “En cualquier caso, los que no consiguieron huir, se fueron, otros no. Salieron corriendo como niñas. Y no sólo en Izium, era así en todas partes, en cada pequeña aldea que ocupaban”, afirma a RFI.

El presidente ucraniano Volodymir Zelenskyy participa en la ceremonia de izado de la bandera nacional en la ciudad liberada de Izium, Ucrania, el miércoles 14 de septiembre de 2022. AP - Leo Correa

Zelenski promete "la victoria

En otras partes de la ciudad, los soldados están retirando minas, limpiando los cadáveres de los tanques rusos que han explotado. La población civil, por su parte, vuelve a asomarse lentamente al exterior, despertando de una larga pesadilla.

El martes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski se desplazó a Izium, donde asistió a la ceremonia de izado de la bandera en el ayuntamiento, que quedó ennegrecido por las llamas. "Nuestra bandera azul y amarilla ya ondea sobre Izium", dijo el presidente ucraniano en su cuenta de Telegram, un mensaje acompañado de fotos suyas con militares en la ciudad. "Sólo nos movemos en una dirección, hacia adelante, hacia la victoria", añadió.

