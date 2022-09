La larga y emotiva espera para decirle adiós a la Reina Isabel II

ADIOS A LA REINA

Miles de británicos desafiaban este sábado la larga cola de "al menos 24 horas" de espera para despedirse de Isabel II, como ya hiciera el exfutbolista David Beckham, antes del "funeral del siglo" el lunes 19 de septiembre. Algunos mandatarios han empezado ya a llegar a Londres. Escuche los informes de nuestra enviada especial de RFI, María Carolina Piña, quien desde Londres está viviendo estos momentos históricos de la monarquía inglesa.

Desde Londres, María Carolina Piña para RFI

TRIBUTO EN LAS AFUERAS DE LA CAPILLA ARDIENTE

La Reina Isabel II goza de todas las atenciones inimaginables. En la plaza del Parlamento, nos topamos con un grupo de monjes budistas venidos de Tailandia entonando una oración.

Unas cuadras más lejos, en el flanco sur del Támesis, el caballete de un pintor. Peter Brown inmortaliza sobre su lienzo, a las personas que hacen fila para acceder a la capilla ardiente donde velan a la reina fallecida: “Estoy aquí pintando la fila, con el palacio de Westminster y el rio en el fondo. Es muy interesante ver este desfile de personas. Es una linda atmósfera. Mucha gente toma fotos, hace videos, todo el mundo quiere grabar este momento. Quizás para muchos la pintura es algo del pasado, pero para mí, lo importante es captar el momento”.

MCP: Usted me hace pensar en los impresionistas…

Peter Brown: “Pues sí, quizás sea un impresionista británico… si, la verdad es que me identifico con ellos. Gracias… estoy haciendo una impresión de este momento, de eso se trata.

MCP: ¿Y cuál sería el nombre de esta pintura?

Peter Brown: “Oh, pues qué tal si le ponemos “David Beckham haciendo la cola”, El estuvo haciendo la cola desde Southerm Park… unas seis horas hasta llegar aquí. Y creo que cuando llegó a este punto, la gente lo reconoció. Pero bueno, no sólo ha venido David Beckham. He visto a mucha gente. La verdad es que yo no lo había reconocido hasta que me dijeron. Es interesante ver a toda esta gente. ¿No le parece?”

Se espera que el fin de semana cientos de miles de personas, anónimos y famosos, se congreguen en esta larga fila para un último tributo a la reina.

Desde Londres, María Carolina Piña, para RFI.

Al menos 24 horas de espera en último fin de semana para inclinarse ante féretro de Isabel II

Miembros del público pasan por delante del féretro de la Reina Isabel II, en Westminster Hall, en el Palacio de Westminster el 17 de septiembre de 2022 en Londres, Inglaterra. via REUTERS - POOL

Miles de británicos desafiaban este sábado 16 de septiembre la larga cola de "al menos 24 horas" de espera para despedirse de Isabel II, incluído el exfutbolista David Beckham, antes del "funeral del siglo" el lunes.

"La cola llegó a Southwark Park y los tiempos de espera son de al menos 24 horas", indicó en la mañana el gobierno británico, advirtiendo que suspenderían de nuevo el acceso a la fila si se alcanza el aforo.

El sol baña la ciudad de Londres en este último fin de semana de adiós popular a la única soberana que la mayoría de británicos conoció hasta su muerte, el 8 de septiembre, con 96 años, tras siete décadas de reinado.

"Todos estamos aquí para dar las gracias a su majestad por ser tan amable, cariñosa y reconfortante a lo largo de los años" y cuyo legado "es increíble", dijo David Beckham el viernes a su salida de Westminster Hall.

En este casi milenario edificio de techo de vigas de madera, el más antiguo del complejo del Parlamento británico, se instaló el miércoles 14 de septiembre la capilla ardiente y se espera que pasen por allí 750.000 personas.

En los últimos días, los servicios de ambulancias de Londres tuvieron que atender a al menos 435 personas en la cola situada a orillas del Támesis y sus alrededores, por desmayos en la mayoría de los casos.

El último adiós a Isabel II se desarrolla en un ambiente de recogimiento, solemnidad y disciplina. Hecho poco usual, un hombre fue detenido el viernes por la noche por abalanzarse sobre el féretro, según las autoridades.

Ese día, se vivió un momento solemne: el nuevo rey Carlos III, de 73 años, y sus tres hermanos Ana (72), Andrés (62) y Eduardo (58), velaron unos 15 minutos el cuerpo de su madre, en la "Vigilia de los Príncipes".

Este sábado 16 de septiembre en la tarde llegará el turno de los ocho nietos de la difunta, entre ellos el príncipe heredero, Guillermo de Gales, y su hermano Enrique, que una semana antes aparecieron en público junto a sus esposas Catalina y Meghan.

"Momento histórico"

Y es que la muerte de Isabel II, el pasado 8 de septiembre a los 96 años, ha provocado una masiva movilización popular en el Reino Unido.

La primera etapa fue cuando los restos de la reina, en compañía de la princesa Ana iniciaron un lento y emotivo viaje a Londres.

Durante seis horas, el domingo 11 de septiembre, el coche fúnebre atravesó Escocia frente a los ojos enrojecidos de miles de personas que se agolpaban en la carretera. El féretro real salió de las Highlands (la Tierras Altas escocesas) y permaneció dos días en Edimburgo.

La afluencia fue masiva. Para las 33.000 personas que desfilaron ante el ataúd cerrado en la catedral St Giles de Edimburgo era "un momento de Historia", el "fin de una era". Poder decir que lo habían vivido.

El 13 de septiembre, los restos de Isabel II salieron de Escocia hacia Londres, para pasar la noche en el Palacio de Buckingham, rodeada por los suyos.

Al día siguiente, una familia real sacudida por años de crisis se mantuvo unida tras el féretro, que fue llevado a Westminster Hall sobre un carro militar.

Los días siguientes fueron para el público, que hizo una kilométrica cola a lo largo del Támesis para presentar sus respetos. "La cola", formada por cientos de miles de personas durante cinco días, se convierte en un acontecimiento en sí mismo: es la máxima expresión de un arte muy británico, el de esperar cortésmente su turno. El sábado17 de septiembre en la mañana alcanzaba las 24 horas de espera.

Tras un lento avance, la emoción se apodera de muchos al entrar en la capilla ardiente. Algunos intentan hacer una reverencia, otros lanzan un beso.

La corona imperial, con 2.868 diamantes, permanece colocada sobre el féretro atrayendo todas las miradas.

El lunes 19 se celebrará el "funeral del siglo" en la Abadía de Westminster.

David Beckham, entre las miles de personas en la cola

El excapitán de la selección inglesa de fútbol David Beckham se unió el viernes 16 de septiembre a los miles de personas que dieron el último adiós a la reina Isabel II, en su capilla ardiente en Londres, tras hacer horas de cola.

David Beckham, a su salida de Westminster Hall. REUTERS - HENRY NICHOLLS

"Es muy emotivo, y el silencio y la atmósfera en la sala son muy difíciles de explicar, pero todos estamos aquí para dar las gracias a su majestad por ser tan amable, cariñosa y reconfortante a lo largo de los años", dijo Beckham a un grupo de periodistas, entre ellos la AFP.

"Era nuestra reina y el legado que deja es increíble", añadió a la salida de Westminster Hall, donde yace el féretro desde el miércoles 14 de septiembre por la tarde.

Frente a los restos de la reina, a la que calificó de "especial", el exjugador del Manchester United y el Real Madrid inclinó sobriamente la cabeza y se secó una lágrima.

Beckham, de 47 años, fue descubierto por la prensa mientras esperaba en la fila, vestido con traje, corbata y abrigo negros. Llevaba también una gorra y un paraguas del mismo color.

Beckham explicó que se había presentado a hacer cola a primera hora, con la esperanza de evitar el momento de mayor ajetreo, pero que su plan se había visto frustrado. "Pensé que viniendo a las dos de la madrugada iba a estar un poco más tranquilo, me equivoqué", dijo a ITV News.

Beckham fue una de las decenas de estrellas del deporte británico y mundial que rindieron tributo a la reina Isabel II.

Esta será honrada el lunes en la Abadía de Westminster con el primer funeral de Estado celebrado en el Reino Unido en casi seis décadas, con la presencia de un centenar de jefes de Estado y representantes de familias reales.

(Con la AFP)

No deje de escuchar en nuestros noticieros a nuestra enviada especial a Londres, María Carolina Piña.

