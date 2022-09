Movilización de reservistas en Rusia: Putin ‘sube la apuesta’

Guerra en Ucrania

El presidente ruso anunció el miércoles la movilización parcial de 300.000 reservistas, diciendo que está dispuesto a utilizar "todos los medios disponibles" para "proteger" a Rusia. El anuncio se produce en un contexto de retirada del ejército ruso, y cuando se van a celebrar referendos de anexión en los territorios ucranianos ocupados por Rusia. Entrevista con Nicolas Tenzer, director del periódico digital Desk Russia y profesor del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po).

RFI: Vladimir Putin anuncia una movilización militar parcial. ¿Es esto una señal de una situación de emergencia para el ejército ruso en Ucrania?

Nicolas Tenzer: Como hemos visto durante varias semanas e incluso desde el comienzo de las operaciones, el ejército ruso es extremadamente frágil. Ha sufrido considerables derrotas. Probablemente ha perdido más de 50.000 hombres. Esto significa, además, 150.000 heridos. Así que unidades enteras ya no son capaces de luchar. Es tratar de llegar a fin de mes, por así decirlo. Ya ha ido a buscar a un cierto número de personas a las cárceles para convertirlas en soldados improvisados. En hospitales psiquiátricos e incluso personas de más de 50 años, no necesariamente muy aptas para luchar. Y ahí, efectivamente, llega esta movilización parcial, simplemente porque no hay más soldados, no hay más ejército. Y también sabemos que esta movilización parcial no solucionará el problema porque los soldados aún necesitan ser entrenados. Y eso, el ejército ruso hoy es igual de incapaz de hacerlo.

Si estas cuatro regiones se anexionan en los próximos días o semanas, ¿qué cambiará concretamente sobre el terreno en Ucrania? Cabe imaginar que cualquier ataque en el Donbás, por ejemplo, será considerado como un ataque en territorio ruso...

Concretamente, no cambia nada porque no se anexionan legalmente, por lo que jurídicamente no tiene ningún valor. En segundo lugar, podría ser la narrativa del Kremlin que ahora dice que es el territorio nacional el que es santuario y que esto podría llevar a una respuesta masiva. Vimos a los ucranianos golpear Crimea, que había sido anexionada, hace un mes, sin ninguna reacción rusa. Así que Putin sigue intentando asustar a todo el mundo y sube la apuesta. Está amenazando al mundo con un cataclismo nuclear, y esto ya era así antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Sobre todo, debemos dejar de creer en sus líneas rojas y debemos romperlas, pulverizarlas. La cuestión actual es cómo podrá Ucrania recuperar todo su territorio, es decir, el Donbás, las regiones del sur que siguen ocupadas y Crimea. Para ello, hay que ayudarla, con todas las armas posibles para ello, y no debemos dejarnos intimidar por este tipo de declaraciones.

Occidente denunció ayer en la ONU estos referendos. Occidente e incluso Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, uno de los mediadores en este conflicto, que está hablando tanto con Kiev como con Moscú. ¿Es una señal del aislamiento de Rusia?

Rusia parece cada vez más aislada. Lo vimos incluso en la cumbre de Samarkanda con declaraciones, cuando menos, críticas del presidente indio e incluso del chino. También vimos, durante la votación en la Asamblea General de la ONU, Zelenski podía hablar por video, lo que no es habitual. Y vimos que la mayoría de los países -incluso una gran mayoría, ya que sólo unos pocos estados como Siria y Eritrea votaron en contra de que hablara Zelenski- finalmente aceptaron, incluidas las antiguas repúblicas [soviéticas] de Asia Central, que empiezan a ver cada vez más que Moscú, en primer lugar, no es un garante, pero, sobre todo, no es un socio viable. Así que, sí, Rusia está cada vez más aislada y, como sabemos, Erdogan los apoya. Está regalando drones a Ucrania. Nadie va a reconocer estos referendos, eso es evidente.

