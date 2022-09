Comienza el referéndum de anexión de Donetsk bajo la presión militar ucraniana

Guerra en Ucrania

Los referendos sobre la anexión a Rusia comienzan este jueves 22 de septiembre en cuatro regiones del sur de Ucrania, incluidas las dos de Donbás. Sin embargo, estos territorios están cada vez más sometidos a la presión militar de Ucrania.

Por Anissa El Jabri, enviada especial en la región de Donetsk

Lo que llama la atención al entrar en este territorio son las colas de civiles en la frontera para abandonarlo. Las calles del centro de Donetsk están casi vacías. El tiempo es agradable y templado, el cielo es luminoso este miércoles, pero casi nadie anda por ahí: si estás fuera, suele ser porque tienes algo que hacer, y lo haces rápidamente.

"Estar mucho tiempo en la calle es como jugar a la ruleta rusa", dice un residente. Incluso los coches conducen más rápido. Los bombardeos ucranianos son más violentos y sobre todo muy cercanos.

Un hospital fue atacado este miércoles por la tarde. Trece personas murieron el lunes en el centro de la ciudad. Aquí, algunos habitantes dicen que empiezan a temer la llegada de los soldados. En este contexto, esta perspectiva tan cercana de pasar a formar parte de Rusia se acoge a menudo con alivio y esperanza, la de estar mejor protegidos, teñida de gravedad. Los habitantes dicen que esperan una nueva y muy fuerte intensificación de los combates; bombardeos y semanas muy duras en otoño.

Temor a los bombardeos

Una mujer fuma en la calle un cigarrillo a pocos pasos de ramos de flores reunidos en la acera: están allí para las víctimas del mortífero bombardeo del lunes, 13 civiles en una parada de autobús frente al mercado.

"Vengan a refugiarse en mi tienda", dice esta vecina de la zona, cuando acaba de producirse un silbido seguido de un impacto, esta vez más cercano que los anteriores. Ahora hay muy poca gente en la plaza, donde retumban los disparos. Frente al quiosco de cigarrillos, aparece Arkadi con su madre. “Como colaboracionistas, así es como nos ven los ucranianos", dice. ¿Viste lo que pasó en Járkov? Su madre continúa: "Los profesores, los médicos, que ayudaron en nombre de Rusia, ahora que Rusia ha abandonado Járkov, son perseguidos. Personalmente, tengo miedo, mucho miedo”, asegura.

El referéndum y la inminente perspectiva de integración con Rusia es también una promesa de protección para ellos. Pero también, a muy corto plazo, para otros, un factor de riesgo. Para otro residente de Donetsk: "Es un momento un poco aterrador, porque los bombardeos y la intimidación van a aumentar".

Muchos de ellos también han optado por votar electrónicamente, convencidos de que corren el mayor riesgo de ser bombardeados cuando vayan a votar.

"La guerra no es para todos"

Los soldados movilizados no llegarán inmediatamente a los territorios conquistados del sur de Ucrania. Egor, un soldado de 19 años cruzado en Donetsk, explica su visión de la movilización de reservistas y el impacto de la guerra.

"La guerra no es para todos, no todos están preparados para ella. Incluso diría que la mayoría de la gente, si está mentalmente estable, no quiere ir. Es raro que te ofrezcas a hacer esto. Pero sigo pensando que todos los hombres deberían pasar por ello. No digo que vayas directamente al infierno de la lucha en primera línea, pero al menos ve lo que es, pasa por esa escuela de la vida. La movilización parcial en Rusia servirá simplemente de reserva. En otras palabras, seremos relevados de las tareas de entrega de combustible, de entrega de alimentos. Será más fácil para nosotros cumplir con nuestro deber como combatientes”, afirma.

