La heterogénea alianza de partidos derechistas que se apresta a ganar las elecciones

En vísperas de las elecciones legislativas del domingo, un nombre está siendo noticia más allá de las fronteras del país: el de Giorgia Meloni, líder de Fratelli d'Italia. El partido posfascista lidera las encuestas con un 25% de los votos, por delante del Partido Demócrata. La formación se ha hecho con el liderazgo de la coalición de derechas por delante de la Liga de Matteo Salvini y de Forza Italia de Silvio Berlusconi. Esta alianza podría obtener más del 60% de los escaños del Parlamento.

Por Juliette Gheerbrant

El salto es espectacular. Del 4,3% en las elecciones parlamentarias de 2018, Fratelli d'Italia podría pasar al 24%-25% de los votos este domingo. Esto no significa en absoluto que una cuarta parte de los votantes italianos eche de menos a Mussolini, pero es difícil ignorar las raíces del partido.

En 1996, Giorgia Meloni explicó en un reportaje del canal de tv francés France 3 que Benito Mussolini había sido "un buen político". "Todo lo que hizo, lo hizo por Italia y eso no se encuentra en los políticos que hemos tenido en los últimos 50 años", declaró el joven activista.

Por supuesto, la líder de Fratelli d'Italia tenía entonces 19 años, y su discurso ha cambiado mucho. Dispuesta a gobernar, mantiene a sus tropas en orden y, hace unos días, excluyó a un candidato que dejó homenajes a Hitler en las redes sociales. Pero fue en el seno del Movimiento Social Italiano, fundado por los partidarios de Mussolini tras la Segunda Guerra Mundial, donde comenzó su carrera política.

Sin embargo, nadie teme el regreso de los camisas negras. La amenaza está en otra parte, dice el profesor de ciencias políticas Carlo Galli, de la Universidad de Bolonia: "Uno de los principales riesgos es el de un cambio radical en la narrativa política dominante. En lo que se enseña en las escuelas, por ejemplo. En Italia, la Constitución nació de la lucha contra el fascismo, nació de la resistencia y entre los partidos que no la suscribieron estaba el Movimiento Social Italiano. Imagina lo que significa ver a sus herederos llegar al poder a través de las urnas. No es que sean fascistas en el sentido literal, no, pero se podría decir que no están completamente insertados en la legitimidad republicana”.

Una coalición, tres competidores

Pero los Fratelli d'Italia no llegarán solos al poder. En efecto, es una coalición de derechas la que se presenta a los votantes. La Liga Nacionalista de Matteo Salvini se sitúa en segundo lugar con el 12% de las intenciones de voto, Forza Italia de Silvio Berlusconi en tercer lugar con el 6%-7% de los votos, según los sondeos.

"La dinámica es muy buena para el centro-derecha", comienza diciendo Marco Valbrizzi, politólogo de la Universidad de Bolonia, antes de continuar: "Sigo diciendo centro-derecha, pero el componente de derecha es predominante. Además, la cuestión que se plantea hoy es si las dos fuerzas de extrema derecha, Fratelli d'Italia y la Liga, pueden obtener una mayoría por sí solas, sin el pequeño componente moderado del partido de Berlusconi, Forza Italia. Esto no es en absoluto improbable, y cambiaría el eje del gobierno fuertemente hacia los componentes más radicales de la coalición."

Giorgia Meloni, animada por las encuestas, tiene derecho a reclamar el liderazgo del país. Pero la lucha será feroz dentro de la coalición para formar un equipo de gobierno capaz de obtener la aprobación del presidente de la República. Aparte de "algunas grandes personalidades, experimentadas y reconocidas de los anteriores gobiernos de Berlusconi, la derecha tiene muy poco personal político", dice Carlo Galli, "y esto es un problema, porque la calidad de las personas cuenta, ¡y de qué manera! La otra incógnita es cuánto tiempo podrá resistir la coalición a las divisiones. Aunque tienen muchos valores comunes (familia tradicional, liberalismo económico, cristianismo, etc.), los tres partidos también tienen muchas diferencias”, recalca.

El politólogo Marco Valbrizzi señala que estas diferencias, que estaban silenciadas al principio de la campaña, han empezado a resurgir. Menciona, entre los temas de discordia, el uso de los fondos de estímulo de la UE -de los que Italia es la principal beneficiaria-, su asignación y las reformas que deberían acompañarles; el apoyo a Ucrania; y las posturas sobre las sanciones contra Rusia, por citar sólo algunos. "Estas divisiones serán cruciales a la hora de formar gobierno. En general, en cuestiones internacionales, la coalición está dividida".

¿Y Europa?

La primera fractura, que no es la menos importante, se refiere a la Unión Europea. Tercera economía de los 27, Italia es también una de las diez primeras potencias mundiales. Y si Forza Italia, como miembro del PPE, el Partido Popular Europeo de Bruselas, está en el corazón y los orígenes de la construcción europea, los otros dos están claramente del lado de los gobiernos nacionalistas y antiliberales.

La Liga es miembro de ID, Identidad y Democracia, con el partido del gobierno húngaro, y Fratelli d'Italia es miembro de ECR, los Conservadores y Reformistas Europeos, con el partido del gobierno polaco. También con los demócratas suecos de extrema derecha y el partido Vox en España. El proyecto europeo de Giorgia Meloni es claro, es el de una Europa de las naciones que favorece las prerrogativas nacionales.

¿Qué peso tendrá Forza Italia en la balanza? Esta es una de las claves del periodo posterior al 25 de septiembre. Según los últimos sondeos, frente a un centro-izquierda fragmentado y un Movimiento 5 Estrellas que pierde terreno -aunque en ascenso-, el 47% de los votos que se le atribuye a la coalición de derechas podría traducirse en más del 60% al 65% de los escaños del Parlamento. Es decir, una ola azul en toda la península.

