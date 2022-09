Suiza aprueba reforma de pensiones y no acepta erradicación de fincas industriales

Switzerland: TV & Radio SRG SSR Public Group reports gfs.bern forecast (margin of error: 2%)



Factory farming: No 63%

VAT increase: Yes 56%

Pension reform: Yes 51%

Withholding tax : No 51%



