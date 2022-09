Los territorios separatistas usan brigadas móviles para asegurarse el voto en el referendo

Guerra en Ucrania

Desde el pasado viernes 23 de septiembre, los habitantes de los territorios recientemente conquistados y de las dos repúblicas separatistas pro rusas de Donetsk y Lugansk están llamados a votar a favor o en contra de integrar Rusia. En Donetsk, el voto en los colegios electorales se realiza se lleva a cabo este martes pero ya desde hace unos días varias brigadas móviles se desplazan a las entradas de los edificios o directamente a casas de la gente para asegurarse de que la gente vota.

Informa la enviada especial a Donetsk, Anissa El Jabri

Ni dirección, ni horario, ni lugar… según las autoridades es para garantizar la seguridad. En Donetsk básicamente son los miembros y voluntarios de la Comisión electoral los que se desplazan con las urnas por los barrios.

“Una de mis amigas que vive a dos bloques de mi edificio me ha llamado para decirme que la Comisión electoral estaba en su casa. Fui, pero me dijeron que me devolviera. Todo es muy secreto, pero es por la seguridad”, dice Lyubov Posokhina, vecina de Donetsk.

Tanto las autoridades como los habitantes afirman que temen que los lugares de votación sean bombardeados. Como precaución suplementaria, en las entradas de los edificios, está presente un policía. Son ellos los que transportan la urna transparente. Los voluntarios se ocupan de las listas d ellos votantes y de las papeletas, una hoja A4 en la que está escrita la pregunta: “Quiere formar parte de la federación de Rusia?”.

Hay dos posibles respuestas: si o no. Aquí, se votan todos los vecinos juntos en el patio, entre vecinos y miembros de la Comisión electoral. Los habitantes ponen la papeleta sobre el banco o sus rodillas, no hay ni sobre ni tampoco un lugar para aislares y las respuestas afirmativas se van metiendo en la urna.

Unas horas más tarde, en un domicilio, el voto se realiza, pero esta vez sin uniforme. “Los policías están preocupados por la seguridad, pero tampoco queremos que los vecinos se vean intimidados por las armas”, explica una voluntaria de la comisión. En este apartamento, tres vecinos de avanzada edad esperan juntos para votar, lo hacen en la mesa del comedor, eligen el “sí”.

