Único día de votación física en Donetsk para el referendo sobre la anexión a Rusia

Este martes 27 de septiembre es el último día de votación para los referendos en el sur de Ucrania sobre la anexión a Rusia. En Donetsk, será el único día de votación física.

Informa nuestra enviada especial a Donetsk, Anissa El Jabri.

Se acabaron las brigadas móviles, los desplazamientos secretos, las urnas llevadas a los patios traseros de los edificios o a las casas de los ciudadanos. Este martes, en Donetsk, será una votación física. El día es festivo para que quienes lo deseen puedan ir a votar con facilidad.

Albina Afenchenko, presidenta de la comisión electoral, visita un lugar de votación en un colegio: "Delante de ustedes está la sala donde la gente podrá votar. Nuestros empleados se sentarán aquí, la gente se registrará aquí con su dirección. Los que no hayan podido votar en los últimos días podrán acudir este martes de 8 a 20 horas. Aquí están las cabinas de votación donde puede hacer su elección fuera de la vista y dos urnas. Contaremos los votos esa misma tarde", explica.

Para estas elecciones organizadas en un plazo muy ajustado, principalmente en territorios inseguros y bajo bombardeo, los observadores fueron todos elegidos e invitados por las autoridades. No importa, se trata de mostrar un símbolo.

En la región, las autoridades informan de una participación que ya supera el 77%. En Lugansk, el 76%, y el 50% en Jersón y Zaporiyia. Además, se han creado 600 colegios electorales para personas desplazadas en Rusia. "Todo está tranquilo en los colegios electorales, no hay quejas de violaciones", comentó la defensora de los Derechos Humanos en Rusia.

Los resultados se anunciarán en breve. Pero no importa, en Rusia ya se está debatiendo el futuro estatus de estos territorios. "Pronto se cruzará un punto de no retorno. Estos territorios van a ser parte integrante de la Federación Rusa (...) Así que ya no hablaremos de una operación militar, sino más bien de una operación antiterrorista en nuestro territorio", estimó el líder de Crimea, Serguéi Aksiónov.

Este régimen de "operaciones antiterroristas" implicará probablemente, entre otras cosas, entradas y salidas filtradas por los servicios de inteligencia rusos del FSB, y registros domiciliarios sin orden judicial. Este estatus se introdujo en Chechenia en 1999 y duró 10 años.

