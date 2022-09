Habitantes de regiones anexadas serán 'nuestros ciudadanos para siempre', dice Putin

Ucrania

Los habitantes de las regiones del sur y el este de Ucrania anexadas por Rusia serán 'nuestros ciudadanos para siempre', declaró este viernes el presidente ruso Vladimir Putin durante un discurso en el Kremlin. Putin también acusó a Occidente de 'querer hacer de Rusia una colonia'.

El presidente ruso Vladimir Putin firmó este viernes la anexión de cuatro regiones de Ucrania a Rusia en una ceremonia en el Kremlin en presencia de los dirigentes prorrusos de esos territorios controlados en totalidad o en parte por Moscú.

Los cuatro dirigentes y Putin firmaron cada uno a su turno los documentos de anexión ante un público compuesto de miembros del gobierno, diputados y senadores y otros miembros de la élite política, antes de tomarse de la mano y corear al unísono "¡Rusia!" con la sala.

"Los habitantes de Lugansk y Donetsk, Jersón y Zaporiyia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre", afirmó Putin ante la élite política del país en un discurso en el Kremlin consagrado a la anexión de cuatro regiones ucranianas tras "referendos" ampliamente denunciados por Ucrania y sus aliados occidentales.

"La gente votó por nuestro futuro común", agregó en referencia a esos referendos.

"Firmamos hoy un acuerdo sobre la integración" de esas regiones a Rusia, declaró Putin.

Putin aprovechó también para acusar a Occidente de querer hacer de Rusia una "colonia" y aclaró que su país "no aspira" a un regreso de la Unión Soviética

El mandatario también instó a Ucrania a "cesar inmediatamente las hostilidades".

Rusia aún debe "aclarar" si se anexará la totalidad de las regiones ucranianas de Jersón y Zaporiyia o sólo las partes que ocupa, afirmó este viernes el portavoz de la presidencia rusa.

"En cuanto a (las fronteras) las regiones de Jersón y Zaporiyia, necesito aclarar esto, no puedo responder a esta pregunta ahora mismo", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, poco antes de la ceremonia en la que el presidente ruso, Vladimir Putin , debe formalizar la anexión de cuatro regiones de Ucrania.

Las otras dos regiones de Donetsk y Lugansk serán anexadas en su totalidad, después de que Moscú reconociera la soberanía de los regímenes separatistas prorrusos a finales de febrero, justo antes de la ofensiva rusa contra Ucrania.

Según el grupo de reflexión estadounidense ISW (Institute for the Study of War), Moscú controla 72% de la superficie de la región de Zaporiyia, así como un 88% de la Jersón y su capital epónima.

