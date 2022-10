Guerra en Ucrania: mapa publicado por el ejército ruso confirma su retirada en Jersón

Guerra en Ucrania

Un mapa del Ministerio de Defensa ruso, el martes 4 de octubre, durante la sesión informativa diaria, mencionó un hecho del que no habla ninguna palabra oficial, incluida la del ejército. La retirada de Jersón (sur de Ucrania) empieza a tocarse tímidamente en los medios de comunicación, y de forma mucho más nítida en las redes sociales.

Con Anissa El Jabri, corresponsal de RFI en Moscú

El 11 de septiembre, el ejército ruso ya había confirmado el alcance de la retirada rusa en la región de Járkov (este de Ucrania), al difundir imágenes de mapas militares en su sesión informativa diaria. El martes, el informe del Ministerio de Defensa comenzó una vez más con la frase "informe sobre el progreso de la operación especial", seguido de una lista de estadísticas sobre aviones derribados y depósitos de municiones destruidos. Pero esta vez el mapa presentado mostraba importantes retrocesos sobre el terreno.

Ni una palabra del portavoz del ejército sobre el tema. Pero el clima ha cambiado: mientras que el fin de semana pasado, cuando el ejército ucraniano reconquistó Lyman, se hizo el silencio en la televisión estatal rusa, el martes, en un popular programa de Rossiya 1, se pudo oír al presentador preguntar a un jefe militar separatista de Lugansk: "¿Por qué avanzamos metro a metro cuando ellos avanzan pueblo a pueblo?”. Lo llamativo no reside en la respuesta esperada ("porque no es Ucrania contra la que luchamos, sino la OTAN"), sino en el hecho de que la pregunta se haya formulado, y que lo haya hecho en horario de máxima audiencia.

"No habrá buenas noticias en el futuro próximo”

En las redes sociales, la palabra es aún más tajante. Tras el aluvión de críticas muy directas de los nacionalistas contra los oficiales del ejército el pasado fin de semana, esta vez los corresponsales militares de los medios de comunicación pro-Kremlin se expresan de forma clara en sus muy seguidos canales de Telegram. Ochocientos mil abonados para esta famosísima figura de la pequeña pantalla que escribió el martes: "Situación difícil en el Norte, crítica en el Sur".

Más de 600.000 seguidores para el corresponsal militar del muy legítimo Komsomolskaya Pravda, que en un largo post el martes dijo: "Algunos me acusan de llevar a la gente a la depresión con lo que escribo. Al parecer, la gente necesita oír algo positivo. Pero no es el momento de hacerlo. No habrá buenas noticias en el futuro próximo. Ni del frente de Jersón, ni del frente de Lugansk”. Y un poco más adelante: "No nos quedan fuerzas suficientes para mantener todos estos territorios. ¿Por qué no? Porque no tenemos suficientes hombres”, afirma.

No es sólo una cuestión militar, sino también política. Su imagen y su relación con Occidente ya no son una preocupación para Vladimir Putin. Pero para el régimen, frente a la población, el líder no puede aparecer como un perdedor.

