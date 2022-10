Reino Unido: El ministro de Finanzas es destituido por Liz Truss en plena tormenta política

Reino Unido

El ministro británico de Finanzas, Kwasi Kwarteng, fue destituido este 14 de octubre en plena tormenta económica y política que amenaza la continuidad de la cada vez más cuestionada primera ministra conservadora. Liz Truss nombró a Jeremy Hunt como nuevo titular de Finanzas.

Kwasi Kwarteng, que este jueves 13 de octubre había asegurado que "no se iba a ninguna parte" pese a la agitación provocada en los mercados financieros por los controvertidos planes económicos del gobierno, "ya no es ministro de Finanzas", informó la BBC. Jeremy Hunt lo remplazará, informó el gobierno.

Poco después, este ultraliberal de 47 años nacido en Londres de padres inmigrantes de Ghana confirmaba en Twitter que la primera ministra Liz Truss, su aliada de larga data, lo había empujado a dejar el cargo: "Me ha pedido que me haga a un lado como su ministro de Finanzas. He aceptado", escribió en una carta dirigida a la primera ministra.

En un mercado extremadamente volátil desde hace días, la inestabilidad política pesó sobre la libra esterlina, que perdió un 1,10% frente al dólar, hasta 1,1199 dólares, y un 0,57% frente al euro, hasta 86,83 peniques. Sólo un día antes, la divisa británica se había disparado impulsada por especulaciones sobre posibles cambios en la controvertida política fiscal británica.

Expectación mediática

Kwarteng se encontraba en Washington para asistir a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, pero el viernes se supo que regresaba a Londres un día antes de lo previsto.

Muestra de la gran expectación mediática, los canales de noticias locales retransmitieron en directo el aterrizaje del avión de British Airways en que llegó al aeropuerto londinense de Heathrow.

Poco después se anunció que Truss ofrecerá una rueda de prensa por la tarde y muchos ya especulaban que la jefa de gobierno había sacrificado a su ministro de Finanzas, y mano derecha, en un intento de aferrarse al cargo.

Fuerte presión

La primera ministra conservadora, cuyo gobierno parece estar al borde de la implosión, hablará en un contexto especialmente tenso, en plena crisis de confianza. Según la prensa británica, algunos miembros de su propio partido ya están intentando destituirla, ante las desastrosas encuestas que auguran una aplastante derrota de los conservadores en unas próximas legislativas.

Estas no están previstas hasta enero de 2025 a más tardar, pero la tormenta política y económica provocada por las polémicas bajadas de impuestos decididas por Kwarteng y Truss parecen hacer imposible que la líder conservadora se mantenga en el poder hasta entonces.

