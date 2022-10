Un nuevo récord de inflación sacude el gobierno de Lizz Truss

Reino Unido

La inflación se ha acelerado alcanzado el 10,1% interanual en el Reino Unido, la cifra más alta de los últimos 40 años y la mayor del G7, lo que la convierte en el mayor problema para el Banco de Inglaterra y el Gobierno de Liz Truss.

Con Emeline Vin, corresponsal de RFI en Londres

Pañales, leche, verduras... Dora acaba de abastecerse de víveres para su numerosa familia. "No sé exactamente cuánto costaba antes, pero siempre compro lo mismo y me pregunto por qué es tan caro". “Los productos lácteos y el arroz han subido. Yo diría que gasto al menos un 20% más", dice esta madre a RFI.

En promedio, los precios de los alimentos han subido un 15% en un año. Entre los mayores aumentos se encuentran la leche, la pasta y la sopa enlatada. Edward, que trabaja en una tienda de informática, ya ha tenido que cambiar los hábitos de la familia: "Hemos tenido que reducir la cantidad y la calidad de la comida. Antes hacíamos tres o cuatro comidas, ahora son dos”, explica.

"El banco de alimentos nos apoya, no me avergüenzo”

Este cincuentón puede seguir prescindiendo de los bancos de alimentos, que nunca han sido tan demandados. No es el caso de Ruth, madre de un adolescente, preocupada por la proximidad del invierno: "Mi hijo come mucho. El banco de alimentos nos apoya, no me avergüenzo. Nos ayudan con las necesidades básicas: pan, mantequilla, un poco de leche a veces y huevos”, dice a RFI..

Los salarios, en cambio, sólo han aumentado un 5% de media. Es la mitad de la tasa de inflación. El nivel de las subidas de precios, que obliga a tomar decisiones difíciles sobre la indexación de las prestaciones sociales y los salarios de los funcionarios y pensionistas, complica aún más la tarea de la Primera Ministra Liz Truss, que ahora se ve obligada a apretarse el cinturón y que tiene que hacer frente a las recurrentes manifestaciones de los británicos en favor de la subida de los salarios.

La líder británica lucha por su supervivencia política después de que el plan presupuestario presentado el 23 de septiembre incendiara los mercados financieros y la obligara a dar un humillante y drástico giro de 180 grados.

