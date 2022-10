Rusia: ley marcial y seguridad 'reforzada'

Guerra en Ucrania

Los territorios anexionados por Rusia están bajo ley marcial desde la medianoche, pero el verdadero cambio es la introducción de dos niveles de seguridad reforzada en Rusia. Vladimir Putin también ha decidido reforzar la vigilancia de la logística del ejército.

Informa desde Moscú Anissa El Jabri

En la actualidad existen tres niveles de seguridad en Rusia. La ley marcial, el nivel más alto, se aplica en las cuatro regiones anexionadas en septiembre. Una medida en parte técnica: Vladimir Putin la anunció el miércoles recordando que estos territorios ya estaban bajo este régimen antes de su anexión.

En definitiva, según el presidente ruso, este decreto es una adaptación legislativa vinculada a su integración en la Federación Rusa. Sin embargo, lo que cambia por completo es el establecimiento de dos nuevos regímenes. Para los territorios limítrofes con Ucrania, como Belgorod, cada vez más sometida al fuego ucraniano, pero también en Crimea, es de "nivel medio", para todas las regiones del sur y centro de Rusia, que incluye también Moscú y San Petersburgo, es el nivel más bajo.

En estos textos está lo que se publica y lo que no. Al igual que el decreto de movilización parcial, estas nuevas disposiciones sobre la ley marcial o la seguridad reforzada tienen partes que no se revelan al público en general. Y algunas de estas partes están escritas sobre la base de documentos secretos. Así que en el arsenal del poder actual hay toda una serie de medidas desconocidas que se pueden poner en marcha.

La cifra de 300.000 hombres que se movilizarán hasta finales de mes, por ejemplo, está en los discursos públicos y en el del presidente, pero su ausencia en el decreto alimenta la máquina de rumores en Rusia sobre las nuevas oleadas de movilización que se avecinan.

Lo mismo ocurre con los textos anunciados este miércoles por la noche. La ley marcial implica, entre otras cosas, un toque de queda, restricciones a la circulación, detenciones de hasta treinta días sin motivo, internamiento de extranjeros y posible reubicación obligatoria en otras regiones. Pero también se menciona en el tercer punto del decreto: "Se podrán aplicar otras medidas durante este periodo en el territorio de la Federación Rusa".

Pocas horas después de la publicación, muchos abogados especializados expresaron esta opinión: se trata de una formulación que permite introducir cualquier elemento de la ley marcial en una región o en todo el país en cualquier momento. Incluyendo, y esto ha sido la mayor preocupación de la población desde el 24 de febrero, el cierre de las fronteras. El Kremlin lo desmintió inmediatamente a través de su portavoz: la medida no está prevista.

La cuestión de la logística militar

Vladimir Putin también ha tomado medidas sobre el abastecimiento del ejército con la creación en los próximos días de un consejo especial de coordinación militar cuyo objetivo es que los soldados no carezcan de nada.

El objetivo principal es comprobar el suministro de armas y equipos. Todos los departamentos relacionados con la seguridad en Rusia tendrán un asiento en este comité, incluyendo la inteligencia interna y externa y, por supuesto, el ejército.

Vladimir Putin ha nombrado al primer ministro Mijail Mishoustin para dirigir este comité. Durante los últimos ocho meses, se ha mantenido al margen de cualquier debate e intercambio sobre cuestiones militares, a diferencia de su predecesor. Mientras Dmitri Medvédev completaba su transformación en "halcón", el jefe del Gobierno se concentraba en la economía y en las consecuencias de las sanciones.

Durante el famoso consejo de seguridad, tres días antes del inicio del conflicto, en el que Vladimir Putin interrogó uno a uno a los dirigentes del país sobre la necesidad o no de reconocer a las repúblicas separatistas pro rusas de Luhansk y Donetsk, Mijaíl Mishoustin fue uno de los pocos que propuso continuar las negociaciones diplomáticas. Esto no impidió que fuera sancionado y a partir de ahora, una vez a la semana, tendrá que informar a Vladimir Putin sobre el estado del muy sensible tema de la logística del ejército.

