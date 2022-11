¿Por qué la ley de "solo sí es sí" está permitiendo liberar antes a violadores?

España

Polémica en España sobre la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como ley de "solo sí es sí". Desde su entrada en vigor en octubre, diferentes tribunales han revisado y rebajado las penas de algunos condenados por delitos sexuales. RFI entrevista a Lola Rojo, presidenta de la Asociación de Juristas Españoles Lex Certa.

RFI: ¿Por qué esta nueva ley permite reducir las condenas? ¿Hay un vacío legal?

Lola Rojo: La intencionalidad del legislador aquí es reducir las penas claramente. El germen de esta ley viene de un suceso muy conocido como es el caso de ‘La Manada’ y se trata de proteger a la víctima que no ha prestado consentimiento, hasta ahí bien, de ahí el nombre de la ley conocida vulgarmente como ‘Sólo sí es sí’. Pero luego eso se ha traducido en que efectivamente hay una reducción de penas porque la horquilla se reduce. Los mínimos y los máximos se reducen. Parece una contradicción. La verdad es que estamos todos un poco sorprendidos. Y de ahí que suceda lo que está pasando. Vacío legal no hay, yo creo que hay una intención clara del legislador. Por ejemplo, el tipo básico de agresión sexual, antes era de 1 a 5 años y ahora es de 1 a 4. Ahí se reduce el máximo. Tenemos el tipo básico de violación que ahora es de 4 a 10 años y antes era de 6 a 12. Y lo mismo con el tipo agravado de violación antes era de 12 a 15 años y ahora de 7 a 12.

RFI: El gobierno defiende que la ley protege mejor a las mujeres.

Lola Rojo: El partido que lo promueve es de corte de izquierdas (Unidas Podemos), entonces hay un bien jurídico protegido en estos delitos que es la libertad sexual pero también hay que ponerlo en la balanza de tener un sistema penal que no sea demasiado agresivo y que no tenga unas condenas amplias. Esa es la eterna polémica en la izquierda. Aquí han dado más importancia a la libertad de la mujer, que quede bien claro cuándo hay una agresión y cuándo no, y han quitado lo que era el abuso sexual, eso era que no había violencia ni intimidación. Entonces había una indeterminación que generaba situaciones como las de ‘La Manada’. Al final, se ponía en duda si ella había consentido o no. En ese aspecto la reforma protege a la víctima porque eso no es cuestionable. Una persona que está completamente intimidada por un conjunto de señores, en ese caso, o porque está drogada, ahí se tiene que deducir que si no dice nada es que no. Por ahí la ley ha venido a marcar algo importante y que quizás antes no existía. El Consejo General del Poder Judicial les advirtió, con lo cual hay un informe técnico. Para hacer una ley, lo fundamental es tener gente técnica qué nos diga qué consecuencias puede tener o por dónde se van a ir cosas que no tenemos previstas y eso estaba hecho.

RFI: ¿Se han revisado muchas condenas ya?

Lola Rojo: Ahora mismo empieza el goteo, pero claro están repercutiendo con bastante resonancia porque evidentemente son cosas que tienen mucha repercusión social. Se trata a veces de agresiones muy feas, con menores o con personas que no han dado su consentimiento. Y ya empieza a haber reducciones. Incluso los propios condenados de ‘La Manada’, el germen de esta ley, ya se están planteando el solicitar la reducción de su pena. Va a venir en cascada. La ley favorable, en derecho español, tiene efecto retroactivo. Siempre hay que aplicar la ley norma más favorable. Todo el mundo que esté en esa situación va a pedir la revisión de su condena.

RFI: Desde Unidas Podemos dicen que esto no es tanto un problema del diseño de la ley sino de los jueces.

Lola Rojo: Ellos tienen también que descargar culpas. Si podemos culpar concretamente a alguien, creo que la culpa es compartida. Revisando la ley, si fuera juez, sí que veo herramientas que da la ley para no rebajar las penas. Por ejemplo, en el caso de la primera rebaja de la condena a un padrastro que cometió abuso sexual, agresión con la nueva ley, su hijastra de 14 años, el juez ha aplicado esta nueva ley, pero tenía una herramienta para no haberlo aplicado y para haber considerado el agravante de abuso de superioridad y el artículo 178 del Código Penal lo tiene previsto así. Yo siempre digo que los jueces más valientes, por decirlo de alguna forma para que se me entienda, sí que pueden dar un paso adelante y decir, bien la ley establece esto, pero yo te aplico este agravante en este caso y considero que no rebajo la pena. También entiendo que un juez diga, bueno me viene esta ley con esta laxitud, rebajando penas, sin una disposición transitoria que limite la revisión de penas anteriores, pues entonces yo juez, por decirlo de una forma coloquial, no me meto en un jardín, sigo el sentido que el legislador me está dando y aplico la reducción, pero sí que puede ser una culpa compartida.

RFI: ¿Se podría haber evitado todo esto con una disposición transitoria?

Lola Rojo: Yo creo que sí, hay compañeros que disienten. Pero creo que sí porque en otras leyes está esa disposición transitoria y es operativa. Es verdad que existe un principio general de derecho penal que es el principio de aplicación de la ley más favorable siempre. La retroactividad de la norma nueva si es más favorable, eso existe. Con lo cual, la tendencia es a aplicar ese principio, pero se puede limitar con una disposición transitoria. Se puede decir esto es aplicable a unos supuestos, pero a estos otros no. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial cuando emite el informe lo advierte, si no ponéis estos límites, va a pasar lo que está sucediendo ahora.

RFI: Y ¿Por qué en ese momento no hacen nada?

Lola Rojo: Eso ya es una cuestión política, creo. Ellos querían lanzar esa ley con esta modalidad nueva de rebaja de penas y creo que no lo querían decir directamente. Ellos venden las bondades de la ley, que las hay. A los juristas no nos gusta mucho entrar en cuestiones políticas, pero es verdad que hay que reconocer que puede tener bondades como que quede claro el consentimiento expreso, que se quite el delito de abuso sexual, que ahora todo sea agresión y otros aspectos que vienen a mejora la situación. Pero creo que esta otra parte, yo creo que la conocían y la silencian porque saben que no va a gustar. Pero la gente se hace eco y tiene una repercusión y entiendo que es posible que puedan modificarlo de alguna manera.

