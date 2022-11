Ucrania entra en el invierno: ‘Me gustaría decirle un par de cosas a Putin’

Guerra en Ucrania

El martes, las autoridades rusas anunciaron un ataque con drones en Crimea. Esta información no ha sido confirmada por Ucrania, que continúa su contraofensiva. Dado que el invierno promete ser extremadamente duro para los ucranianos, ¿hay que negociar la paz? Entre los militares y los civiles, las opiniones suelen ser opuestas.

Andry tiene tres hijos de dos matrimonios diferentes. En su vida normal, es ingeniero. Con rasgos cansados, espera con su batallón frente a un edificio oficial transformado en cuartel, cuenta la corresponsal de RFI en Ucrania, Maurine Mercier.

Andry y sus compañeros están decididos: “Sí, ¡recuperaremos Crimea! La guerra sólo terminará cuando Rusia se derrumbe", dice uno de sus compañeros. Le pregunto: "Si hubiera perdido tantos amigos cercanos a causa de la guerra, ¿estaría dispuesto a negociar?”, pregunta a RFI.

"Crimea ha sido muy ‘rusificada"

Los residentes reaccionan durante los ataques rusos en Jersón, al sur de Ucrania, el martes 22 de noviembre de 2022. AP - Bernat Armangue

En Nicolaiev, Igor no es un soldado. Su ciudad es una de las que han sido fuertemente bombardeadas. Ama profundamente a su país. Pero, como muchos otros, prefiere decirlo con discreción. Para él, es necesario negociar y, sobre todo, no intentar recuperar Crimea: "Creo que hay que liberar los territorios. Pero Crimea ha sido muy ‘rusificada’. No estoy en absoluto seguro de que sus habitantes quieran volver a Ucrania. Y entonces el precio sería muy alto. No podemos hacer la guerra eternamente”, afirma.

Los sacrificios son demasiado grandes tras nueve meses de guerra, el sufrimiento ha dejado su huella en el país. Igor sabe que cuanto más dure la guerra, más a contracorriente estará.

"Me gustaría decirle un par de cosas a Putin”

“Con un café en las manos para tratar de calentarse, Evgenia explica que vive con su hermano en la planta baja de su casa. Un cohete ruso voló el primer piso", informa Clea Broadhurst, enviada especial de RFI A Bucha. Están hacinados en una habitación sin radiador ni electricidad. “Tenemos una pequeña estufa y algo de leña por adelantado. Lo más importante es tener un techo para que nada nos caiga encima. Yo duermo aquí y mi hermano al lado, pero cuando haga más frío, dormiremos juntos junto a la estufa”, explica.

“Fue en su sótano donde se refugiaron cuando cayó la bomba. Luego vivieron en la clandestinidad durante un mes antes de que Bucha fuera liberada. Estoy muy enfadada", exclama Evgenia. “Me gustaría decirle un par de cosas a Putin, cara a cara”.

Condiciones de vida difíciles

El piso de Angélica quedó completamente destruido por una huelga el 2 de marzo. Hoy es imposible volver allí: "Cayó un primer cohete. Pero fue el segundo el que explotó y empezó a arder. Había humo negro por todas partes. Perdimos todas nuestras fotos familiares, las de la boda, las de mi hijo cuando era pequeño. Por no hablar de todo lo que habíamos acumulado durante 30 años..."

Desde hace unos meses, vive en un complejo prefabricado con otras 60 personas. Sentada en la cocina comunitaria, Angélica explica que a menudo están sumidos en la oscuridad, sin calefacción ni electricidad: "Es duro, estás con tus abrigos y ya tienes frío, imagínate dormir aquí”, dice.

Para miles de personas que viven en el medio, el duro invierno apenas comienza...

