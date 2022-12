Macron en Estados Unidos: 'Protéjanme de mis amigos'

Europa-Estados Unidos

Desde el primer día de su visita oficial a los Estados Unidos, el presidente francés dejó de manifiesto su preocupación, por no decir molestia, que han suscitado entre los europeos los subsidios masivos que incluye la ley económica y social llamada Ley de Reducción de la Inflación. La IRA (por sus siglas en inglés) adoptada por Biden en agosto pasado incluye masivas subvenciones para las industrias locales, en detrimento de sus homólogas europeas.

Macron no dudó en calificar dichos subsidios de "súper agresivos" para las empresas francesas, afirmando que no quiere convertirse en un simple mercado para los productos estadounidenses, destacando que tiene los mismos productos sin olvidar una clase media que necesita trabajar. El presidente francés advirtió que el programa de inversiones y subvenciones estadounidense para ayudar a sus empresas puede llegar incluso a "fragmentar a Occidente."

Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, comenta para RFI algunos aspectos de esta iniciativa estadounidense que tanto preocupa a los europeos.

RFI: ¿Que es la Ley de Reducción de la Inflación y por qué irrita a los europeos ?

Federico Steinberg: La Inflation Reduction Act, que tiene de todo menos herramientas de lucha contra la inflación, pero se le dio ese nombre para poder ser aprobada en el Congreso en agosto pasado, contiene hasta 369.000 millones de dólares –a lo largo de la próxima década– de subvenciones de todo tipo para luchar contra el cambio climático y acelerar la transición energética en Estados Unidos. El problema es que contiene muchos elementos de “Buy American”, es decir de que mucho de que lo se produzca tiene que estar hecho en los Estados Unidos y que las ayudas tienen ser para empresas locales y con componentes estadounidenses. Y para Europa esto es un problema porque requiere, por una parte, es incompatible con la normativa de la OMC, -pero parece que eso no le importa a Estados Unidos– y por otro lado, supone un problema de competitividad para las empresas europeas, que además están enfrentando costos energéticos muy altos. Es algo que pone en peligro una muy buena relación transatlántica en los últimos tiempos, especialmente en torno a la invasión rusa de Ucrania.

RFI: Se ha llegado a hablar de "guerra comercial larvada”...

Federico Steinberg: Creo que no es correcto, en la medida en que el objetivo de Estados Unidos, que comparte con Europa, es luchar contra el cambio climático. Pero la manera en que se ha redactado la normativa supone una externalidad negativa sobre Europa y una serie de barreras proteccionistas que serían secundarias; no son el objetivo principal que es el tema climático y diversificar fuera de China. Se trata de temas como baterías eléctricas o placas solares, y por lo tanto no es un ataque de Estados Unidos hacia otros países de un punto de vista comercial. Tampoco está claro qué va a hacer la Unión Europea. Estados Unidos le ha dicho que por qué no subsidian los europeos también su propia producción. Pero en la Unión Europea no es tan sencillo porque no hay una unión fiscal, hay una normativa de ayudas de Estado y un grupo de trabajo que se reúne para buscar limar esas diferencias, pero es poco posible que Estados Unidos vaya a modificar su posición, puede haber fricciones comerciales, pero no lo llamaría una guerra comercial.

RFI: Uno de los sectores donde el impacto de esta ley sería mas visible es el sector automotriz, que privilegia la industria local, no solo en el ámbito de las baterías, sino en toda la cadena de suministros, en detrimento de los europeos seriamente impactados por las decisiones adoptadas por “el amigo americano”.

Federico Steinberg: Estados Unidos tiene una larga historia de actuar así; actúan por intereses domésticos. Podemos pensar lo mismo respecto a la política monetaria. Estados Unidos está subiendo muchísimo los tipos de interés, lo que está apreciando también muchísimo el dólar, y eso trae problemas a otros países, pero es el problema para esos países; el objetivo es bajar la inflación en Estados Unidos. Es algo parecido, el objetivo es acelerar la transición energética en Estados Unidos y el uso del coche eléctrico. Al parecer no han tenido en cuenta que eso tendría efectos secundarios bastante adversos, no solo sobre la Unión Europea, también en el Reino Unido, Japón y Corea. Los únicos que parece que se han salvado son Canadá y México por el acuerdo de libre comercio que existe con ellos.

