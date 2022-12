Rusia: bajan los ingresos por petróleo y gas

Guerra en Ucrania

En noviembre, los ingresos procedentes del petróleo y el gas cayeron sólo un 2,1% interanual. Pero un examen más detenido de las estadísticas oficiales muestra que los ingresos financieros procedentes de las materias primas energéticas se encuentran en una pendiente negativa, incluso "dramática", según el medio de comunicación económico The Bell, que también se basa en datos y análisis del respetado boletín económico y financiero MMI.

Con la corresponsal de RFI en Moscú, Anissa El Jabri

Sobre el papel, nada cambia. Con 90.000 millones de rublos (1.300 millones de euros al cambio actual) recaudados por la venta de petróleo y gas en noviembre, las cifras son casi estables para el presupuesto del Estado ruso. Pero se trata de resultados engañosos. Según dos medios económicos rusos, The Bell y MMI, la mitad de esta suma procede de un pago atrasado que Gazprom debía desde el año pasado.

Sin esta entrada excepcional, los ingresos habrían caído un 48,9% en un año. Conclusión: se ha puesto en marcha una dinámica negativa, según los dos títulos especializados. La producción en sí ha bajado: menos 3,4% en comparación con el año pasado. La causa es el descenso de la producción de gas: menos 20%.

Límite a los precios del petróleo ruso

Esto ocurre en un momento en que las sanciones contra el petróleo ruso acaban de entrar en vigor, la limitación de los precios del petróleo ruso por la Unión Europea, el G7 y Australia el lunes 5 de diciembre, así como el embargo de la UE al petróleo ruso transportado por mar, varios meses después del embargo ya decidido por Estados Unidos y Canadá.

Para estos dos medios económicos, es posible que no se alcancen los objetivos de ingresos para el presupuesto ruso en 2023. Sin embargo, Rusia ya había previsto un fuerte descenso de sus ingresos por petróleo y gas. Para The Bell, la situación presupuestaria general "aún no puede calificarse de catastrófica".

