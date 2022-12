Histórica huelga de enfermeras británicas para obtener mejoras salariales

Reino Unido

Hasta 100.000 miembros del sindicato Royal College of Nursing (RCN) de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte dejarán de trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, tras rechazar una oferta del gobierno, que dice que no negociará.

Por el corresponsal del RFI en Londres

Este jueves 15 diciembre empieza la primera huelga de enfermería de la historia en el Reino Unido. Es significativa la hacen los héroes de la pandemia y el servicio que los euroescépticos aseguraron que era uno de los principales motivos del Brexit. Para ellos tenía que ir todo el dinero que entonces entregaban a Bruselas. Piden un incremento de los sueldos del 5% por encima de la inflación de los precios de los índices minorista, que está en el 14,1%. El gobierno ya ha dicho que no negociará. Harán huelga el 60% de los hospitales y centros de salud desde la 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.

La mayoría de los servicios públicos británicos están en huelga o a punto de convocarla. El colectivo de enfermeras es significativo porque es la primera vez que hace huelga en los cien años que tiene el colegio de enfermería, que funciona también como sindicato.

Tim Martin, enfermero y miembro del sindicato, explica que no les ha quedado otra opción que convocar el paro. “Hay dos razones por las que hacemos huelga. La primera es por el alto coste de la vida. La segunda es más profunda. Los jóvenes no quieren trabajar en el servicio de salud porque las nóminas son muy bajas. Los que trabajan aquí se van porque no se pueden permitir seguir con estas condiciones. El Servicio Nacional de Salud se está despedazando porque no podemos proveer el servicio que queremos. Tenemos más de cien mil vacantes de enfermeras y nos faltan miles de doctores. Por esto hacemos huelga”, dice a RFI.

En los últimos años se está produciendo una paulatina privatización del Servicio Nacional de Salud, considerado como la joya de la corona del estado del Bienestar en el Reino Unido.

“Para mí el Servicio Nacional de Salud representa los valores en los que yo creo de cuidar a la gente, de cuidarnos los unos a los otros”, sostiene Martin. Para este sindicalista, es ahora o nunca.

“Sabemos que cada día de huelga va a dañar a nuestros pacientes. La mejor manera de ganar rápidamente es unirnos a otros colectivos como los trabajadores ferroviarios o los maestros. Unirnos todos para conseguir que este gobierno revierta su decisión”, recalca.

