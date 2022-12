‘Qatargate’: La justicia belga mantiene presa a la eurodiputada griega Eva Kaili

Unión Europea

La justicia belga decidió este 22 de diciembre mantener en prisión preventiva a la eurodiputada griega Eva Kaili, inculpada este mes en una investigación por corrupción que implica a Catar, y que le costó su destitución como vicepresidenta del Parlamento Europeo.

Anuncios Lee mas

Con nuestro corresponsal en Bruselas, Pierre Benazet.

En Bruselas, el tribunal ha decidido mantener detenida a la eurodiputada griega Eva Kaïli, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo y figura central del escándalo de corrupción conocido ahora como "Qatargate". El juez no accedió a la petición de sus abogados de ponerla en libertad. Al igual que su compañero, permanecerá detenida al menos un mes.

Eva Kaili permanecerá recluida en el pabellón de mujeres de la prisión de Haren, al norte de Bruselas. Así lo decidió este jueves la Cámara del Consejo, organismo que se encarga en Bélgica de examinar si el ingreso en prisión preventiva, decidido tras la detención, está justificado. Los criterios son, por ejemplo, el riesgo de fuga, la desaparición de pruebas o la connivencia con otras personas implicadas en el caso.

En la audiencia, el abogado belga de Eva Kaili había abogado por que se la pusiera en libertad condicional con un brazalete electrónico. Según André Risopoulos, las filtraciones del expediente de investigación publicadas en la prensa belga son inadmisibles y van en contra de su clienta. "He decidido no comunicar en este caso, porque la investigación la hacen las autoridades judiciales y no se hace en otro lugar. Y eso es todo, terminemos aquí. De lo contrario, estaremos perjudicando tanto a nuestra clienta como a la investigación. Le doy las gracias a usted y a todos por no buscar nada más mientras la suerte de la Sra. Kaili está por el momento en manos de la justicia belga", declaró el abogado.

En prisión preventiva

La prisión preventiva se ordenó el 11 de diciembre, cuando se imputó a los cuatro acusados en el escándalo de corrupción del Parlamento Europeo. Los otros tres detenidos comparecieron ante la Cámara del Consejo hace una semana. Uno de ellos debería haber sido puesto en libertad condicional con un brazalete electrónico, pero la decisión ha quedado en suspenso porque la Fiscalía ha recurrido.

Se mantuvo la detención de otros dos acusados, entre ellos el ex eurodiputado Antonio Panzeri, presunto cabecilla de la red de corrupción, y el asistente parlamentario Francesco Giorgi, compañero de Eva Kaili. Según la legislación belga, la Cámara del Consejo tendrá que decidir de nuevo, cada mes, sobre la continuidad de la detención de cada acusado.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo