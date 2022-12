La probabilidad de que emerjan nuevas variantes del Covid en China es muy alta

España

RFI entrevistó al epidemiólogo Quique Bassat, doctor pediatra de Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) sobre los temores en Europa por la llegada de turistas chinos y de personas que han visitado ese país cuando el gigante asiático afronta un estallido de la pandemia tras el abandono de la política 'Cero Covid'.

La ola de Covid en China ha disparado las alarmas en el mundo. Las cifras oficiales chinas no parecen reflejar la situación en hospitales y crematorios. Preguntamos al epidemiólogo Quique Bassat qué se sabe sobre el repunte de la pandemia en ese país.

"La verdad, sabemos poco", dijo a RFI este epidemiólogo del ISGlobal, un centro de investigación con sede en Barcelona.

"Sabemos que ahora mismo hay millones de casos cada día en China. Por lo tanto, la posibilidad de que emerjan nuevas variantes es alta y presumiblemente ocurrirá en algún momento. Lo que no sabemos es si estas nuevas variantes que puedan aparecer serán más peligrosas de las que ya conocemos habitualmente. También está claro que no tenemos el nivel de transparencia sobre la información de lo que está ocurriendo en tiempo real en China. Por eso tenemos que hacer un llamamiento para que tengamos esa información disponible a nivel global y que el gobierno chino esté dispuesto a compartir a tiempo real lo que está ocurriendo en el país".

Ante esta situación, los países europeos se plantean qué hacer. En particular, si se deben restaurar las restricciones a los viajeros procedentes de China. Hasta hoy, solo dos países europeos, España e Italia, han decretado medidas en ese sentido. El doctor Bassat se muestra sin embargo escéptico.

"Es que sigue habiendo mucha circulación de virus en todo el continente europeo. Tenemos mucha circulación a nivel interno en España. Por lo tanto, que puedan entrar virus desde otros lugares del mundo debería preocuparnos de manera parecida a lo que lo que está ocurriendo ya en España. Quizás lo que más nos preocupa es la magnitud de lo que está ocurriendo en China, es decir, los millones de casos y los riesgos de lo que no conocemos. Y por eso quizá vale la pena establecer algún tipo de vigilancia, una vigilancia un poco mayor".

El doctor Bassat preconiza una respuesta colectiva a nivel europeo sobre las medidas para recibir a los pasajeros procedentes de China.

"Creo que sería más adecuado plantear esta cuestión a nivel continental, a nivel de todo el continente europeo, y no solamente a nivel de cada país de manera independiente. Porque podemos intentar cerrar la puerta a las personas que vienen en vuelos directos desde China a Barcelona o a Madrid, pero esos viajeros chinos o turistas que han estado en China pueden seguir entrando por otros caminos que tal vez no estemos detectando. Por eso ahora mismo no me parece que sea necesario establecer unas medidas específicas para prevenir la entrada de viajeros procedentes de China a Europa", concluye el doctor Quique Bassat.

