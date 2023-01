El apoyo de Occidente a Kiev en 2023 será clave en la guerra contra Rusia

Ucrania

RFI entrevistó al profesor de historia contemporánea Juan Avilés Farré sobre las perspectivas de la guerra en Ucrania este 2023. El catedrático de la UNED en Madrid no descarta que el conflicto pueda prolongarse, no ve señales de que Kiev o Moscú vaya a ceder y estima que el desenlace dependerá de que Occidente mantenga su apoyo a Kiev.

Los ucranianos han vivido estos días bajo incesantes bombardeos rusos. Esta situación probablemente va a prolongarse este 2023. Pero esta estrategia no ha demostrado su eficacia militar, nos recuerda el profesor de historia Juan Avilés.

"Es terrible que incluso en plenas Navidades y fin de año, sigan registrándose estos ataques. Pero ésa parece ser la última estrategia rusa. Sin embargo, las experiencias históricas no han demostrado la eficacia de esta estrategia. Si uno va, por ejemplo, a la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo atroces bombardeos contra la población civil, éstos, en realidad, más que amedrentar, lo que pueden hacer es exaltar la voluntad de resistencia. Yo creo que esto es lo que puede estar pasando hoy en Ucrania".

Los grandes interrogantes para este 2023 es cuánto tiempo más se prolongará el conflicto y, sobre todo, si Ucrania seguirá contando con el apoyo de los occidentales.

"Yo me temo que esta guerra va a durar bastante; puede durar meses, quizá años, es imposible saberlo", dice a RFI el catedrático español de la UNED en Madrid.

"Porque no parece que ninguno de los dos contendientes esté dispuesto a renunciar. Los ucranianos han demostrado una voluntad de resistencia enorme, una gran capacidad militar y, por supuesto, han tenido una ayuda masiva de Occidente. Entonces yo creo que los ucranianos no van a ceder".

¿Y del lado ruso?

"Tampoco creo que Putin vaya a ceder porque sería un absoluto descrédito para él haberse metido en una guerra que le ha costado la vida a no sabemos cuántos soldados rusos. No sé si son 100.000 soldados rusos muertos porque las cifras que se dan no son muy creíbles. Pero lo cierto es que ha sido una sangría de jóvenes rusos. Además, constatamos un aislamiento internacional de Rusia, la situación económica es mala. Y claro, si Putin vuelve a la posición de partida, si cede (a los ucranianos) el Donbas y Crimea, quedaría absolutamente hundido. De modo que no, tampoco va a ceder, salvo que se produzca un cambio imprevisible en la política rusa, pero éste por el momento no se ve. Putin, repito, no parece que vaya a ceder. Así es que la clave de este conflicto es si va a seguir o no el apoyo occidental a Ucrania. Y yo diría que sí, que sí va a seguir", concluye Juan Avilés.

