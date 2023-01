Francisco preside el funeral de Benedicto XVI, una primicia en la historia reciente de la Iglesia

Vaticano

Los funerales del papa Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre pasado, se celebran este jueves 5 de enero de 2023 en la Plaza de San Pedro bajo la autoridad de su sucesor Francisco. Una imagen inédita que nos invita a interrogarnos sobre el futuro del oficio papal.

Se espera que decenas de miles de personas acudan a la Plaza de San Pedro este jueves por la mañana para el funeral del papa emérito Benedicto XVI. Un funeral presidido por su sucesor Francisco, una primicia en la historia reciente de la Iglesia.

"Un periodo insólito que llega a su fin"

La ceremonia -"solemne pero sobria", según el Vaticano- se hace en presencia de numerosos jefes de Estado y de Gobierno. La misa será celebrada por el decano del Colegio Cardenalicio, ya que el papa Francisco está en silla de ruedas por problemas en la rodilla.

A continuación, el féretro de Joseph Ratzinger, sobre el que se han congregado 195.000 fieles en tres días, será trasladado a las grutas vaticanas, bajo la basílica, donde fueron enterrados Juan Pablo II y Juan XXIII antes de su beatificación.

El funeral de Benedicto XVI, a quien uno de sus biógrafos, Bernard Lecomte, llamó "el último papa europeo", marca el final de una era. La cuestión ahora es qué le depara el futuro a Francisco.

"Es un periodo insólito que llega a su fin, ya que habremos tenido, durante unos años, un papa en funciones, y un papa emérito a unos cientos de metros de San Pedro, puesto que vivió en ese pequeño monasterio en los jardines del Vaticano. Cuando Benedicto XVI renunció, todo el mundo se preguntó si se podía tener a dos papas, era realmente insólito y hasta molestó a ciertas personas. Luego hubo algunos problemas, pero por suerte, el papa Francisco sentía una gran amistad por Benedicto XVI, los dos hombres se llevaron muy bien y el papa Francisco asumió perfectamente esa ambigüedad, que sin duda será menor si un día el papa Francisco renuncia", afirma Bernard Lecomte, periodista y autor de Benedicto XVI, el último papa europeo.

La dimisión del Papa Benedicto XVI, un precedente

La coexistencia del papa emérito y de su sucesor en el cargo, ambos vestidos de blanco, había creado una situación sin precedentes. Ahora surge la posibilidad de que el papa argentino Francisco, alias Jorge Bergoglio, también dimita.

Benedicto XVI abrió el camino con su dimisión, la primera en 700 años desde la del papa Celestino V en 1294, demostrando que era humano y falible. El pontífice consideró que la onerosa tarea de dirigir la Iglesia católica en Roma en el siglo XXI no podía llevarse a cabo sin sus plenas facultades físicas y mentales.

"Benedicto XVI ha desconectado completamente la función pontificia de la personalidad. Dijo: 'Escuchen, soy papa porque soy papa, y por otro lado me llamo Ratzinger y soy Ratzinger, eso es todo'. Son dos cosas distintas y no debemos confundirlas. Esto abre el camino para que el papa Francisco dimita en los próximos años", afirma Isabelle de Gaulmyn, redactora jefe del diario francés La Croix y ex corresponsal en Roma.

¿Podría irse también el papa Francisco?

Francisco ha dejado la puerta abierta a esta posibilidad porque ya ha firmado una carta de renuncia en caso de problemas de salud. Pero esto no sucederá inmediatamente: el Santo Padre iniciará un viaje a finales de enero a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. El jefe de la Iglesia Católica aplazó estas dos visitas en el pasado mes de junio debido a sus problemas de salud.

Francisco viajará luego a Portugal en agosto y se espera que concluya los trabajos del Sínodo en 2024. Se debatirá la opinión del Vaticano sobre la antigua y espinosa cuestión del matrimonio de los sacerdotes, así como el lugar de la mujer y el gobierno de la Iglesia.

