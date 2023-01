Las urgencias de Reino Unido se colapsan ante los casos de Covid-19 y gripe

Reino Unido

Los hospitales británicos están pidiendo a la gente que no acuda a las urgencias si no es una situación grave.

Los servicios de emergencia están colapsados en la mayoría de los hospitales británicos por el incremento de los casos de covid o de gripe. El 13% de las camas están ocupadas por pacientes que sufren de estas enfermedades.

“Los servicios de emergencia están colapsados, principalmente porque la atención primaria está colapsada. No hay citas con los médicos de cabecera y los centros de salud tampoco ofrecen un servicio amplio de urgencias, una vez que cierran a su horario normal a las cinco o seis de la tarde. De esa manera, no hay otra forma de que los pacientes puedan ver a un médico, a no ser que sea atendiendo las urgencias de un hospital”, dice a RFI una enfermera que prefiere no revelar su identidad.

Trabaja en un hospital de Londres y cuenta la dramática situación que se vive en las urgencias, pero este no es el único problema que tienen.

“Las listas de espera ahora mismo para ver a un especialista en un hospital, depende de la especialidad, puede tardar entre unos cuatro, seis, hasta ocho, nueve meses. Y para una operación no urgente, alguna cirugía general, las listas de espera pueden llegar a dos años”, explica.

Aunque el primer ministro ha anunciado que entregará una partida de dinero extra a los hospitales para resolver la situación, este otro enfermero asegura que el problema es más profundo: “La falta de espacio en los hospitales del Servicio Nacional de Salud se debe a una combinación de razones. Tenemos más de cien mil vacantes de médicos y enfermeras. Nos falta personal. El gobierno conservador ha cortado decenas de miles de camas durante los últimos 10 años. Y a la vez se ha producido un envejecimiento de la población incrementando la demanda de atención de la salud”.

