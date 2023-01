Ucrania: bombardeos en Bajmut, Kramatorsk y Donetsk tras el inicio de la tregua

Guerra en Ucrania

Al mediodía de Moscú, en teoría, las armas rusas debían callar en Ucrania, tras el anuncio por parte de Vladimir Putin de un alto al fuego unilateral de 36 horas, durante la Navidad ortodoxa. Pero al parecer, ya se registran bombardeos en Bajmut, Kramatorsk y Donetsk.

Poco tiempo después del inicio del alto al fuego decretado por el presidente ruso este 6 y 7 de enero, ya fueron señalados bombardeos, tanto en el lado ucraniano como en el ruso, en Bajmut, y también en Kramatorsk, en el este de Ucrania, donde un edificio residencial fue alcanzado por cohetes rusos, según la AFP.

El ejército ruso dice respetar la tregua, pero acusa a las tropas ucranianas de "seguir bombardeando ciudades y posiciones rusas". Las autoridades separatistas prorrusas del este de Ucrania han denunciado varios bombardeos ucranianos sobre su bastión de Donetsk.

Rechazo de Kiev

En Kiev se rechazó de plano la idea de un alto al fuego, señalando en particular el hecho de que Moscú no había observado una tregua durante el Año Nuevo, ni había aceptado la propuesta ucraniana de un alto al fuego en Pascua, en abril de 2022.

Por parte rusa, la decisión de Vladimir Putin fue acogida con gran escepticismo por los círculos ultranacionalistas. Lo consideraron un signo de debilidad, mientras que más bien esperaban una escalada tras la muerte de decenas de reclutas rusos en un bombardeo ucraniano el pasado fin de semana.

A pesar de todo, no llegó ninguna contraorden del Kremlin para cancelar el alto al fuego. Algunas fuentes ucranianas denuncian también bombardeos sobre la ciudad de Jersón, sin que sea posible saber si tuvieron lugar tras el inicio de la tregua. Aún no está claro cómo se comportarán las tropas rusas y ucranianas sobre el terreno. Pero a juzgar por las reacciones políticas y mediáticas de ambos bandos, nadie parece desear realmente esta pausa en los combates.

En Kiev, la población se muestra escéptica

En la plaza Maïdan de Kiev, símbolo de la resistencia a la influencia rusa en Ucrania, un cuadrado decorado con cientos de banderas recuerda el número de muertos desde el 24 de febrero de 2022, informan los enviados especiales de RFI, Aabla Jounaïdi y Boris Vichith.

La tregua unilateral anunciada por Moscú para la Navidad ortodoxa no entusiasma a nadie. Serhii, de Dnipro, no se lo cree: "Por supuesto, Putin sigue queriendo jugar al 'gran estratega', pero está perdido de antemano. Quiere aprovechar esta fecha para avanzar en sus objetivos. Nos bombardearon el 25 de diciembre, en Nochevieja. En aquel momento no había tregua. Putin no es un buen tipo. Así que no habrá tregua. Es un engaño", afirma.

Mia, que vive en Polonia, está en Kiev para las fiestas, pero se va hoy. El 25 de diciembre celebró la Navidad con su familia: "Porque queremos cumplir por fin las normas europeas. Rusia no es nuestra cultura, no es nuestra historia. Es la influencia rusa y rechazamos todo lo que Rusia quiere imponer. Eso es lo que tenemos que hacer", expresa la joven. Como ella, muchos han optado por no celebrar la Navidad según el calendario juliano, es decir, el 7 de enero, para dar la espalda a Moscú.

