Los combates en la ciudad ucraniana de Soledar pese a los anuncios de victoria de Wagner

Guerra en Ucrania

Los combates continúan en Soledar, con su antigua mina de sal, y son violentos. Esto es lo que dicen las autoridades ucranianas, mientras la ofensiva rusa se intensifica en esta pequeña ciudad del Donbass. Por parte rusa, el jefe del grupo Wagner, que se encuentra en primera línea de batalla, afirma haber tomado el control de este territorio. Sin embargo, reconoció que seguían produciéndose enfrentamientos en algunas partes de la ciudad.

La localidad de Soledar, antaño conocida por sus minas de sal y que antes del conflicto tenía 10.000 habitantes, se halla cerca de Bajmut, un punto de la región de Donetsk que los rusos intentan conquistar desde hace meses.

Soledar aún no se ha rendido, informa Daniel Vallot, periodista del servicio internacional de RFI. Al menos eso es lo que decían varias fuentes ucranianas el miércoles 11 de enero, mientras se multiplicaban en las redes sociales las informaciones sobre una victoria rusa. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, los rusos intentaron tomar la ciudad por completo, pero sin éxito.

Por parte rusa, la información del grupo Wagner es algo contradictoria. Yevgeny Prigozhin afirma haber tomado el control de la ciudad, pero dice que las unidades ucranianas siguen resistiendo en algunas zonas. El líder del grupo paramilitar fue fotografiado con combatientes armados en túneles subterráneos presentados como los que hay bajo la ciudad.

Cautela en el Kremlin

En Moscú, el Kremlin se muestra mucho más cauto: antes de cantar victoria, hay que "esperar a las declaraciones oficiales", afirma Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa.

Deseoso de evitar que el grupo Wagner sea el único en beneficiarse de esta victoria anunciada, la primera para Rusia desde julio, el Ministerio de Defensa ruso declaró que fuerzas aerotransportadas han tomado posiciones en el norte y el sur de la ciudad ucraniana, y que fuerzas de asalto combaten en el corazón de la ciudad.

Antaño conocida por sus minas de sal, Soledar está situada cerca de la ciudad de Bajmut, más grande, que los ucranianos defienden ferozmente desde hace varios meses. El grupo Wagner, en particular, está tratando de sofocar a las fuerzas ucranianas con repetidas oleadas de asaltos, que son muy costosas en términos de hombres, dijo Vincent Tourret, investigador de la Universidad de Montreal, entrevistado por Franck Alexandre, especialista en defensa de RFI.

“Los rusos no tienen suficientes drones, no tienen suficientes satélites, no tienen suficientes aviones para poder reconocer las posiciones enemigas. Así que lo que hacen es que compensan con oleadas de gente: prisioneros, personal considerado de poco valor, es decir prescindible... Y envían estas oleadas a reconocer las posiciones ucranianas, que se ven obligadas a disparar y, por tanto, son identificables para la artillería rusa”, explica a RFI Vincent Tourret, investigador de la Universidad de Montreal.

Un frente caliente

Al oeste de Soledar, una colina ofrece vistas de la ciudad minera. Columnas de humo aquí y allá indican el encarnizamiento de los combates, dominados por la artillería, informan nuestros enviados especiales sobre el terreno, Aabla Jounaïdi y Boris Vichith.

“No tiene sentido tomar Soledar. Porque si luego salen para avanzar hacia los otros territorios, nuestros hombres quedarían al descubierto. Si los rusos empujan desde las minas para tomar Bajmut, pagarán un precio muy alto”, dice Sasha, un solado ucraniano en una unidad de tanques desde lo alto de un promontorio.

