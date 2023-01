Los reclutas de Wagner ‘son como zombies, sólo se derrumban cuando ya no pueden caminar’

Guerra en Ucrania

Es testigo directo de los métodos de lucha rusos, incluidos los del grupo paramilitar Wagner: Andrii, miembro de una unidad de reconocimiento del ejército ucraniano, cuenta a nuestros enviados especiales la violencia de los combates en torno a Bajmut, en el Donbass.

Por Aabla Jounaidi, enviada especial a Kramatorsk (este de Ucrania)

Antes de la entrevista, necesita el visto bueno de la jerarquía: "Comandante, ¿qué digo? ¿Que soy el jefe de un grupo de reconocimiento? Lo siento, lo pregunto porque nunca se sabe lo que es secreto y lo que no”, se disculpa ante RFI.

Antes de Bajmut, Andrii estaba en el frente sur, en Jersón. "Allí, teníamos fuerzas regulares enfrente y los comandantes trataban de preservar a sus hombres. No los arrojaban al fuego como leños. Aquí, los arrojan a la muerte. Los propios soldados saben que van a morir. Sólo que no saben si será de una bala ucraniana o de los rusos que están a sus espaldas, impidiéndoles regresar”, afirma.

"Caminan sobre los cuerpos de sus camaradas”

El trabajo de Andreii y sus hombres es ir hasta el frente donde se encuentra el enemigo. En primera línea, para ver a los cientos de soldados rusos lanzados por el grupo para militar Wagner, reclutados en gran parte en las prisiones.

"Es como esa película Guerra Mundial Z. Los zombis hacen la guerra. Es exactamente lo mismo. Caminan sobre los cadáveres de sus camaradas. Es realmente... interesante. Para mí, toman drogas. No es alcohol, es diferente. Porque no sienten miedo. No les importa que los maten. Sólo se derrumban cuando no pueden caminar”.

"Ganaremos, eso seguro. La pregunta es: ¿a qué precio?”

Tras meses de enfrentamientos, se le pregunta al joven cómo se siente. Aunque su cara lo dice todo. "Cansado. Cansado. Quiero decir, como todo el mundo aquí. Es bastante difícil. ¿Qué hacer? Estamos muy motivados. Tenemos que seguir adelante. Vamos a ganar, eso seguro. La cuestión es a qué precio. ¿Cuánta gente tendrá que morir? Pero no tengo ninguna duda de que ganaremos muy pronto. Quizá no este mes, ni el siguiente, pero pronto”, asegura.

Los ucranianos, conscientes de que no pueden arrojar a tantos hombres a la muerte, piden más equipamiento, blindaje, artillería y, para el grupo de Andrii, más drones de reconocimiento.

El jueves, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió entregar todo el material militar necesario para defender Bajmut y Soledar, las dos ciudades del este que resisten desde hace semanas a la ofensiva militar rusa.

