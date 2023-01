El bombardeo ruso a un edificio en Dnipro dejó al menos 35 muertos

Ucrania

RFI recogió los testimonios de algunos habitantes de Dnipro, al este de Ucrania, tras el ataque ruso que destruyó el sábado un edificio. El balance se eleva a 35 muertos y 75 heridos. Informe de nuestros enviados especiales Aabla Jounaïdi y Boris Vichith.

Anuncios Lee mas

Eran alrededor de las cuatro de la tarde cuando saltó una alerta de misiles y sonó una enorme explosión en el centro de la ciudad.

En esta zona residencial frente al río Dniéper, una sección entera de un edificio se derrumbó sobre sí misma. En el lugar del edificio, que ha quedado reducido a polvo, puede verse un enorme boquete, informan nuestros corresponsales especiales en Dnipro, Aabla Zhunaydi y Boris Vishith.

"Ese sábado, todo el mundo estaba en casa", dijo un residente. Tras el bombardeo, la gente gritaba y llamaba a sus familiares. Un hombre gritó "papá" al vacío. Los equipos de rescate desalojaban a los transeúntes. Una mujer intenta atravesar el cordón de seguridad haciendo señas a sus familiares, dos sombras apoyadas en un balcón intacto a pocos metros del enorme agujero dejado por el derrumbe del edificio.

"Mi hija y mi marido están en el séptimo piso", dice la mujer. "Gracias a Dios que están vivos. No están heridos. ¡Pero estoy muy enfadada! Los rusos deben pagar por esto. Deshagámonos de todos ellos. Los odio. Los odio".

Las ambulancias van y vienen. Los equipos de rescate y los voluntarios están ocupados. Grandes manchas de sangre ensucian el suelo. Se llevan el cuerpo sin vida de una persona en una camilla.

Bajo la montaña de escombros, probablemente haya al menos docenas de víctimas. Llegamos en cuanto nos enteramos del incidente", dice Olga Vilhovska, una voluntaria.

Las fuerzas de ocupación rusas están atacando edificios residenciales. Pero todo irá bien, no nos romperán. Nos hemos hecho fuertes”, dice.

Con el equipo de rescate, ella pasará al menos toda la noche limpiando los escombros con la esperanza de encontrar supervivientes.

Tras la destrucción de este edificio, muchos ucranianos piden ahora un ataque directo contra Rusia y la destrucción del régimen actual, afirma nuestro corresponsal en Kiev, Stéphane Siohan.

"Cada vez que pienso que es imposible odiar más, los terroristas me demuestran que me equivoco, son el mal absoluto y mi repugnancia no tiene límites", escribe un bloguero.

"Estoy harto de esto de la moderación, ahora la regla debería ser: un civil ucraniano, una instalación militar en Rusia bombardeada", dice un célebre voluntario. Continúa diciendo que simplemente quiere que la Federación Rusa desaparezca de la faz de la tierra, y que no se trata de un discurso de odio, sino de un imperativo de justicia.

Estas palabras salen de la boca de figuras moderadas. Pero ahora el trauma es tan profundo que muchos ucranianos no ven otra salida a la guerra que aplastar al régimen ruso. El sábado por la noche, en reacción a la tragedia de Dnipro, los mensajes publicados en las redes sociales pedían a Occidente que proporcionara a los ucranianos las armas necesarias para que ellos mismos pudieran poner fin a la tragedia.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo