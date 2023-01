Entregar tanques pesados a Ucrania puede propiciar una escalada sin retorno

Ucrania

RFI entrevistó a dos expertos sobre las consecuencias que podría acarrear las entregas de tanques pesados a Ucrania: María José Pérez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y Alejandro Pozo, investigador en Seguridad Internacional del Centro Delas de Estudios por la Paz.

Anuncios Lee mas

Los oficiales ucranianos en el frente oriental aseguran que es imposible liberar más territorio ocupado por Rusia sin tanques pesados Leopard alemanes y Abrams estadounidenses.

La OTAN ha anunciado que Kiev recibirá más armas pesadas occidentales en un futuro próximo, pero esto puede suponer una escalada de difícil retorno.

De momento es un anuncio hecho el pasado domingo por Jens Stoltenberg, secretario general de la organización. Según María José Pérez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Alemania tiene la clave ya que, hasta ahora, las indecisiones en este asunto han sido una tónica habitual de Berlín.

"Por el momento, es solo una declaración de Stontelberg (el secretario general de la OTAN). Él ha dicho que en un futuro próximo Ucrania recibirá armas pesadas. Estados Unidos y Gran Bretaña están muy decididos a aumentar esa ayuda. El gran problema aquí es la postura de Alemania, país que está inmerso en una crisis política tras la dimisión de la ministra de Defensa. Alemania mantiene una posición muy ambigua. Desde principios de este mes de enero, es cierto que tanto Francia como Alemania y Estados Unidos han prometido el incremento de las ayudas al presidente Zelensky. Pero en el caso de Alemania hay una indecisión importante. No se sabe, por ejemplo, si ellos van a enviar vehículos de transporte, si van a enviar carros de combate Leopard", afirma Pérez en la antena de RFI.

El Reino Unido prometió el sábado suministrar "en las próximas semanas" 14 tanques Challenger 2 a Ucrania, lo que lo convierte en el primer país en enviar este tipo de material pesado.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski agradeció la decisión de Londres, que "no sólo nos fortalecerá en el campo de batalla, sino que también envía la señal correcta a otros socios", según dijo.

Lo cierto es que Ucrania ha presionado con insistencia para conseguir armas pesadas, incluyendo tanques, pero Occidente se ha mostrado reticente pues teme provocar a Rusia.

Alejandro Pozo, investigador en Seguridad Internacional del Centro de Estudios por la Paz, estima en efecto que hay que tener en cuenta el arsenal nuclear ruso.

"Podemos decir sí, hay que enviar más tanques y más armamento a Ucrania. Así conseguiremos que ese país llegue a la mesa de negociaciones porque algún día se tendrá que llegar allá. Pero que llegue con una posición de poder superior. Pero si esto ocurre, ¿sería a costa de qué? Está claro que Rusia se equivocó. Está claro también que Rusia quiere salir de este atolladero. Está claro que Rusia necesita una puerta que diga ‘salida’, una salida que le permita al gobierno ruso defenderse de su opinión pública. Está claro que Putin la tiene que pagar, pero sabemos cómo funcionan las relaciones internacionales: los poderosos, los que tienen muchísimo poder, no suelen pagar por las atrocidades que cometen. En última instancia, llegamos al fenómeno de las armas nucleares. Si queremos enviar más tanques, los enviaremos. Y al final, Putin se va a encontrar más acorralado. Con esto, ¿qué es lo que buscamos? ¿Estamos buscando el momento de que tenga que apretar un botón? Uno me puede decir, 'pero entonces, usted está cediendo al chantaje de las armas nucleares rusas'. Pero es que esas armas nucleares existen y a esa opción no podemos acercarnos", afirma Alejandro Pozo.

Hasta ahora y de forma involuntaria, Rusia había sido una gran suministradora de blindados para Ucrania desde finales de marzo, cuando las tropas del Kremlin empezaron a batirse en retirada en Kiev, las fuerzas armadas ucranianas habrían capturado cerca de 500 tanques rusos, además de otros vehículos y armamento.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo