‘Qatargate’: el sospechoso clave Pier Antonio Panzeri se compromete a cooperar con la justicia

El exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri firmó el martes un acuerdo con la fiscalía federal belga por el que se compromete a colaborar en la investigación sobre la presunta corrupción en el Parlamento Europeo a cambio de una pena de prisión "limitada".

"A través de este memorando", dijo la Fiscalía en un comunicado, Pier Antonio Panzeri "se compromete a informar a los investigadores y a la justicia, en particular sobre el modus operandi (del presunto fraude), los acuerdos financieros con terceros Estados, las construcciones financieras y los beneficiarios de las estructuras puestas en marcha y de las ventajas ofrecidas".

Sus declaraciones tendrán que ser "sustanciales, reveladoras, sinceras y completas" sobre su participación en los hechos reprochados y la de terceros, añade el texto.

Además, Pier Antonio Panzeri, actualmente encarcelado, también tendrá que informar a los investigadores sobre "la implicación de personas conocidas o aún no conocidas en el caso, incluida la identidad de las personas a las que admite haber sobornado", dice el acuerdo.

“Creo que la prioridad en este caso es la justicia. Porque estamos ante un caso penal, no ante un caso de normas parlamentarias internas que se han incumplido”, opina e eurodiputado francés Arnaud Danjean que celebra la aceleración de la parte judicial del escándalo.

A cambio de esta colaboración, prevista en Bélgica por una ley de 2018 sobre el estatuto del "arrepentido", "la pena en que incurra el señor Panzeri será efectiva, pero limitada".

“Incluirá prisión, una multa y la confiscación de todos los beneficios patrimoniales adquiridos, valorados actualmente en un millón de euros", reza el comunicado.

"Se pronunciará una condena de cinco años, pero con suspensión de la pena en la parte que exceda de un año. Cumplirá un año de detención, parte del cual estará bajo vigilancia electrónica", dijo el abogado del exeurodiputado italiano, Laurent Kennes

Grandes sumas de dinero en efectivo

Pier Antonio Panzeri, de 67 años, fue detenido en Bruselas el 9 de diciembre, el mismo día que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la eurodiputada socialista griega Eva Kaili, y un asistente parlamentario italiano, Francesco Giorgi, compañero de Kaili. Junto con Niccolo Figa-Talamanca, dirigente de una ONG italiana también detenido, han sido acusados de "pertenencia a organización delictiva", "blanqueo de capitales" y "corrupción".

Se sospecha que han recibido grandes sumas de dinero de Catar para influir en las declaraciones y decisiones políticas de la única institución electa de la UE a favor del emirato, en particular sobre los derechos de los trabajadores.

En el marco de esta investigación, confiada al juez de instrucción de Bruselas Michel Claise en el verano de 2022, un registro en el domicilio bruselense de Panzeri permitió descubrir la suma de 600.000 euros en efectivo, según una fuente judicial. Según informes de prensa, también recibió fondos de Marruecos para apoyar sus intereses en el Parlamento Europeo. Tanto Catar como Marruecos han desmentido enérgicamente estas acusaciones.

Refundar "del sótano al ático”

En los pasillos del Hemiciclo europeo, escribe la corresponsal de RFI en Estrasburgo, Juliette Gheerbrant, hay quien se niega a comentar el caso Panzeri, porque la justicia está en marcha, como la presidenta del grupo socialdemócrata, o quien aplaza su respuesta hasta el día siguiente, con cara de cansancio, como el jefe de la delegación italiana.

También hay quien espera que el tsunami crezca y arrase una institución en la que no cree, aunque sea elegido para ella, como Bernhard Zimniok, eurodiputado alemán del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia (ID). "A la larga, será todo el sistema el que se desmorone. Exigimos un mundo moral, y por dentro no tenemos moral. No tengo fe en esta institución”, denuncia.

En el otro extremo del hemiciclo, para Manon Aubry, del Grupo de Izquierda, el escándalo es más bien la posibilidad de un nuevo comienzo. "Si no actuamos para reconstruir las instituciones, desde el sótano hasta el ático, mientras vivimos el escándalo de corrupción más grave de la historia del Parlamento Europeo, no veo cuándo vamos a hacerlo”, declaró.

“Cuanto más hable Antonio Panzeri, mejor”, dice por su parte el diputado francés Raphaël Glucksmann. "Necesitamos saber quién ha corrompido, en qué países, quiénes son exactamente los actores, y luego necesitamos saber -en el Parlamento- hasta dónde ha llegado esta red", reivindica.

“Si pensamos que podemos barrer el polvo debajo de la alfombra, es que no hemos entendido nada del momento que estamos viviendo. Vivimos un momento que debe definir una nueva actitud del grupo socialdemócrata y del Parlamento, un Parlamento que debe demostrar a los regímenes autocráticos que la democracia europea no se compra”, añade Glucksman.

La Eurocámara autoriza a la Fiscalía Europea a presentar suplicatorios de suspensión de la inmunidad parlamentaria

El Parlamento Europeo permitió el martes a la nueva Fiscalía Europea, que tiene en el punto de mira a la griega Eva Kaili, ya en el centro del escándalo de presunta corrupción con Catar, solicitar el levantamiento de la inmunidad de los eurodiputados. Por una votación casi unánime (610 votos a favor, 26 en contra y 9 abstenciones), los eurodiputados reunidos en Estrasburgo dieron su visto bueno a una modificación del reglamento interno de la institución que permite a la Fiscalía Europea presentar suplicatorios de suspensión de la inmunidad parlamentaria. Hasta ahora, sólo podían hacerlo las autoridades de un Estado miembro de la UE.

A mediados de diciembre, la Fiscalía Europea, órgano independiente que funciona desde 2021, solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Eva Kaili, actualmente en prisión en el marco de la investigación sobre las sospechas, así como la de otra eurodiputada griega, Maria Spyraki.

Esta petición no se refiere al "Qatargate", sino a la "sospecha de fraude" en la remuneración de los asistentes parlamentarios. La modificación del Reglamento entrará en vigor el miércoles y se espera que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, haga un anuncio oficial al mismo tiempo para iniciar el procedimiento de suspensión de la inmunidad de Eva Kaili y Maria Spyraki. (con AFP)

