Rusia: barbas, teléfonos y tabletas prohibidos en el ejército

El nombramiento de Valeri Guerasimov como comandante de las tropas rusas en Ucrania coincidió con la llegada de una serie de nuevas órdenes dirigidas a las filas de los soldados rusos. Órdenes disciplinarias que no cayeron bien: prohibición de utilizar teléfonos y tabletas, prohibición de utilizar vehículos personales... y obligación de ir afeitado.

Por nuestra corresponsal en Moscú, Anissa El Jabri.

Como suele ocurrir, la protesta llegó a través de los canales de Telegram Z. Sin teléfonos ni tabletas, dijeron algunos de ellos, es imposible utilizar drones, especialmente los que sirven para el reconocimiento de artillería. La prohibición de los teléfonos había vuelto a ponerse sobre la mesa tras el mortífero ataque ucraniano de Año Nuevo en Makiyevka. No es la primera vez que el ejército ruso intenta prohibir el uso del teléfono a los soldados.

"No aportaría nada bueno"

Otra protesta se refiere a la obligación de afeitarse. Incluso el líder prorruso de la región de Donetsk se indignó de inmediato. Denis Pushilin, que también tiene barba, no tardó en producir este mensaje en vídeo: "Sería una idea absurda, no aportaría nada bueno y no aportaría nada más en términos de disciplina militar. Causaría como mínimo malentendidos entre nuestros hombres en el frente. Pero me he puesto en contacto con la oficina de nuestro comandante y lo he aclarado. Nadie vendrá a inspeccionar a las tropas con ideas tan brillantes".

Pero el comité de defensa de la Duma en Moscú lo confirmó: "Es un requisito básico de la disciplina militar", dijo un miembro. "Incluso en los combates más intensos, no creo que sea imposible encontrar un cuarto de hora para poner en orden tu aspecto", añadió.

"Ridículas reglas, principios y caprichos"

Sin embargo, el dúo Prigojin-Kadirov ha vuelto a criticar públicamente las nuevas normas. En primer lugar, el jefe de Wagner, que llegó a sermonear al ejército: "Los requisitos mencionados (...) son arcaicos de los años 60. (...) En lugar de intentar que todo el mundo se doblegue bajo estas ridículas reglas, principios y caprichos, tenemos que desarrollar una guerra moderna, aprender a matar al enemigo con eficacia y apoderarnos de territorios".

Ramzan Kadirov, él mismo barbudo y cuyos comandantes de las fuerzas especiales sobre el terreno llevan barbas muy pobladas, ironizaba el jueves 19 de enero en su canal de Telegram: "Por supuesto, en cada trinchera hay un grifo con agua caliente, se da espuma de afeitar por la mañana y se distribuyen maquinillas de afeitar con un mes de antelación (...)". Antes de atacar directamente al firmante de las nuevas instrucciones que, dice, "sabe perfectamente quién lleva barba en la frente y por qué. Por eso estoy convencido de que se trata de una flagrante provocación destinada a apagar la moral de los combatientes".

