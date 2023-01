Tanques Leopard: las razones de la indecisión alemana

Guerra en Ucrania

Al término de una reunión de los aliados de Ucrania en la base de Ramstein el viernes 20 de enero, no se tomó ninguna decisión sobre una posible entrega de tanques pesados. Berlín duda en dar el paso. Cyril Bret, investigador del Instituto Jacques Delors, descifra las reticencias de una parte del campo occidental.

Por Franck Alexandre

RFI: ¿Por qué Alemania es tan reacia a autorizar la transferencia de tanques Leopard a Ucrania?

Cyril Bret: Veo tres razones principales. En primer lugar, una tradición de no exportar material de defensa a conflictos armados; en segundo lugar, una larga relación con Rusia que pretende evitar cualquier provocación y la naturaleza de su equipamiento puede parecer a Moscú una provocación. En tercer lugar, por supuesto, la voluntad de alinearse detrás del líder estadounidense, que también es una tradición estratégica alemana....

Mientras Washington no se mueva, ¿Berlín dudará en hacerlo?

Exactamente. La elección está muy clara con sus equipos: apoyar una ofensiva ucraniana a gran escala para impedir una posible ofensiva rusa, o esperar al ataque ruso y proporcionar a Ucrania los medios para responder.

Por el momento, Washington ha decidido reaccionar, no pasar a la ofensiva, y Berlín se ha alineado con esta opción.

Para el Kremlin, ¿se trata de una línea roja?

Sí, hemos visto que las declaraciones del Kremlin, en general bastante despectivas con respecto a las declaraciones alemanas, insistían en el hecho de que la posible entrega de vehículos pesados, es decir, susceptibles de permitir una ofensiva a gran escala y la reconquista de las cuatro provincias anexionadas ilegalmente el pasado mes de septiembre, sería cruzar una línea roja.

Sería una señal de que los europeos no sólo apoyan la resistencia ucraniana, sino también una contraofensiva a gran escala que podría alcanzar las fronteras rusas. Esta es la esencia de las declaraciones de Moscú.

¿Por qué estos tanques occidentales son tan estratégicos para Kiev?

En esta categoría de tanques vemos el potencial para una rápida reconquista y, desde el punto de vista de Moscú, la capacidad militar para obtener superioridad sobre las divisiones acorazadas y la infantería rusas, y por tanto una ofensiva que acabaría por extenderse al propio territorio ruso.

Si hay presiones sobre Berlín, ¿también las hay sobre París para que Francia renuncie a su Charles Leclerc?

Es exactamente la misma ecuación, con la diferencia de que París siempre ha querido apoyar a Ucrania en su política defensiva, pero no ofensiva. Pero los dos países, Francia y Alemania, son acusadas de débiles en Kiev por parte de ciertos círculos, que obviamente sirve a los intereses de Ucrania para obtener más apoyo, en particular en forma militar, y las críticas que emanan de ciertos círculos militares de Kiev son cuantitativas y cualitativas. Cuantitativo: insuficiente; cualitativo: el equipamiento proporcionado no es lo suficientemente bueno.

Se trata de que, tras un año de guerra, los envíos realizados por París y Berlín sean percibidos de tal forma que garantizaran el apoyo a las fuerzas ucranianas, pero al mismo tiempo no parezcan una provocación demasiado radical hacia Moscú.

“Es urgente conseguir estos materiales", afirma el Presidente Volodimir Zelenski. ¿Teme Ucrania una gran contraofensiva rusa en las próximas semanas?

Por supuesto. Ucrania se prepara para una ofensiva rusa en cuanto se haga efectiva la movilización. La DTIB (Base Tecnológica e Industrial de Defensa) rusa se puso en orden hace varios meses para convertirse en una economía de guerra a largo plazo y, desde un punto de vista estratégico, las autoridades rusas no abandonarán esta operación militar hasta que hayan obtenido una ganancia o victoria sustancial o que puedan presentar como sustancial a sus propios círculos de opinión y de toma de decisiones.

