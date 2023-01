Ucrania: el envío de tanques es un mensaje de los aliados más allá del campo de batalla

Guerra en Ucrania

El reciente acuerdo para enviar tanques pesados alemanes y estadounidenses a Ucrania implica que los países occidentales dan un paso simbólico de resuelto apoyo a Ucrania, que se beneficiará de un armamento que podría ayudarle a romper las líneas rusas. Sin embargo, los resultados no serán visibles a corto plazo, como explica a RFI Christian D. Villanueva López, director de la revista Ejércitos.

RFI: El reciente anuncio del envío de tanques pesados a Ucrania por parte de los occidentales ha sido muy comentado. ¿Es que podrían rápidamente marcar una diferencia en el campo de batalla?

Christian D. Villanueva López, Revista Ejércitos: Se va a enviar a Ucrania, en principio, entre 80 y 100 carros de combate Leopard de dos variantes diferentes, los 2A4 por una parte y los 2A5-6 por otra, más 31 carros de combate Abraham estadounidenses de variante M1 a M2, y también 14 Challenger británicos. Es una cantidad considerable de carros modernos, más modernos en todo caso que los que posee la Federación Rusa.

Pero no es tan sencillo, los carros por sí mismos no van a ganar la guerra, para que Ucrania pueda sacarles partido necesitará que sus tripulaciones tengan la formación adecuada, no sólo para manejarlos sino también para funcionar en unidades: batallones, brigadas etc. Conseguir que Ucrania sea capaz de utilizarlos no sólo a nivel táctico, sino también operacional, será bastante difícil y requerirá tiempo. Meses de entrenamiento para tripulaciones, mecánicos, vehículos de apoyo, disponer de líneas logísticas suficientemente fuertes para llevar todas las piezas de recambio necesarias allí donde hagan falta, y también por supuesto municiones, etc.

RFI: Más allá del campo de batalla, en el terreno geopolítico es un gesto fuerte por parte de los aliados de Ucrania.

Christian D. Villanueva López: Independientemente de lo que ocurra en el campo de batalla hay un detalle importante, y es el compromiso total y a largo plazo de los aliados de Ucrania con Ucrania. No hay que olvidar que Rusia pensaba, al inicio de la invasión, que iba a ser una operación corta, relativamente incruenta, algo rápido y sin embargo salió mal y según todos sus planes, salió frustrando. Lo que ha hecho es transformar la guerra de Ucrania en una guerra de desgaste a largo plazo, con la esperanza de que los aliados de Ucrania terminasen por perder la paciencia forzando a Ucrania a negociar.

Sin embargo, lo que ha hecho Occidente es aceptar la apuesta de Moscú, aceptar esta apuesta por una guerra de desgaste con el envío de carros. Occidente está dispuesto a seguir en guerra el tiempo que haga falta, es el mensaje que intentan trasladar desde todas las capitales.

