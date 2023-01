Biden dice ‘No’ a la entrega de aviones F-16 a Ucrania

Guerra en Ucrania

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó rotundamente el lunes la idea de enviar cazas F-16 estadounidenses a Ucrania. Alemania también expresó su negativa, mientras Francia y Países Bajos expresan sus reservas ante la perspectiva de brindar este tipo de apoyo.

El presidente estadounidense dijo "no" este lunes cuando un periodista le preguntó en la Casa Blanca sobre la posibilidad de proporcionar los aviones que reclaman los dirigentes ucranianos.

Occidente acaba de dar un paso adelante en la ayuda militar a Ucrania, después de que Alemania y Estados Unidos anunciaran el envío de tanques. El Presidente Volodimir Zelenski pide aún más ayuda, incluida la entrega de misiles de largo alcance y aviones de combate.

Berlín ya ha rechazado categóricamente esta idea, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha estimado con cautela que "por definición, nada (quedaba) excluido", al tiempo que aseguraba que los ucranianos no habían hecho ninguna petición en este sentido hasta la fecha.

A medida que se acerca el 24 de febrero, fecha en la que se cumplirá un año de la invasión de Ucrania, Joe Biden no ha querido decir si visitará Europa con ese motivo. Pero sí dijo que iría, sin dar fecha, a Polonia, país que está desempeñando un papel clave en la respuesta a la invasión rusa de Ucrania. "Voy a Polonia, pero no sé cuándo", declaró a los periodistas a su regreso a Washington tras un breve viaje a la ciudad de Baltimore.

Cautela de Francia y Países Bajos

El presidente francés, Emmanuel Macron, estuvo por su parte el lunes por la tarde en La Haya (Países Bajos), donde ofreció una rueda de prensa conjunta con el primer ministro neerlandés, Mark Rutte. Juntos, los dos líderes se centraron en la guerra de Ucrania y en su apoyo conjunto a ese país. Como telón de fondo, la candente cuestión de la entrega de armas.

Sin embargo, a la pregunta de un periodista sobre la posible entrega de F16 holandeses a Ucrania, Mark Rutte respondió que aún no se había llegado a ese punto. Sobre posibles entregas de aviones de combate franceses, Emmanuel Macron habló con la misma cautela.

"Les voy a decir muy sencillamente que, por definición, no se excluye nada y que siempre evaluamos las cosas según tres criterios. La primera es que es solicitada, útil, teniendo en cuenta los plazos de formación y entrega del ejército ucraniano. El segundo criterio es que no sea una escalada. Es decir, que no es probable que los equipos que entreguemos toquen suelo ruso. El tercer criterio es que no debilite la capacidad del ejército francés para proteger su propio suelo y a nuestros nacionales”, dijo Macron.

La visita de Emmanuel Macron a La Haya se produce pocos días después de la del ministro alemán de Asuntos Exteriores. Había pedido la creación de un tribunal especial para procesar a los dirigentes rusos.

