El Brexit ha relegado la economía británica a segunda división

Reino Unido

En el Reino Unido, el tercer aniversario del Brexit se celebró el martes sin mucha convicción, en un contexto de crisis social y dudas sobre las ventajas de haber abandonado la Unión Europea. Para la economía, el balance es a grandes rasgos negativo.

Anuncios Lee mas

El Primer Ministro Rishi Sunak se permitió subrayar en un tuit "la inmensa oportunidad económica del Brexit". En cambio, sus conciudadanos consideran que es un enorme desastre. Ahora están empobrecidos por una inflación del 10% y llevan meses protestando por aumentos salariales. Este miércoles, los funcionarios están en huelga, en la que se espera que sea la mayor acción de este tipo de los últimos diez años. Las dificultades del país, la inflación y la escalada de los precios de la energía están directamente relacionadas con las consecuencias de la guerra rusa en Ucrania. Pero las comparaciones internacionales muestran que el Reino Unido sale peor parado que otros países semejantes. Desde 2020, su economía se arrastra, como lastrada por la pesada herencia de esta elección política.

Es el único país desarrollado que aún no ha recuperado su nivel de PIB anterior a la pandemia

Y su futuro próximo no es muy tranquilizador. Según las últimas previsiones del FMI publicadas ayer, el Reino Unido será también el único miembro del club de los países ricos que experimentará una recesión este año. Este desajuste persistente con otros países avanzados es evidente en todos los niveles de la economía. El crecimiento, el comercio exterior y la inversión crecen a un ritmo más lento que en otros lugares. El Brexit no es la única causa de esta brecha, pero ha hecho al país más frágil, menos resistente a las crisis.

El repunte del comercio exterior era una de las promesas de los ‘Brexiters’

Los tentadores acuerdos comerciales post-Brexit aún no han logrado este objetivo. Porque no son necesariamente mejores que los anteriores. A menudo se limitan a repetir lo acordado a nivel de la UE. Y porque las dos mayores naciones comerciales no participan en las negociaciones. Estados Unidos no lo quiere y la luna de miel entre Londres y Pekín es cosa del pasado. La Gran Bretaña global sigue siendo una quimera. Por último, el Brexit ha tenido efectos negativos en el comercio con la Unión Europea, que sigue siendo el principal socio comercial del reino. El papeleo y los costes que conlleva la vuelta de los controles fronterizos han disparado la factura de las importaciones de los 27 y desanimado a las PYME británicas orientadas hacia el continente.

El mercado laboral también es uno de los grandes perdedores del Brexit

Se han destruido unos 330.000 puestos de trabajo por falta de candidatos, según un estudio de un think tank proeuropeo londinense. Esto se debe a que los trabajadores extranjeros de la Unión Europea ya no tienen el mismo acceso al mercado británico. Los nuevos acuerdos migratorios son estrictos, de ahí la actual escasez de mano de obra en el transporte, el comercio y las profesiones asistenciales, sectores en los que los solicitantes europeos eran imprescindibles antes de 2020.

¿Puede cifrar las pérdidas asociadas a la salida de la UE?

La pérdida sería de 100.000 millones de libras al año, o 115.000 millones de euros en ingresos perdidos cada año durante los últimos tres años. Así lo estiman los economistas de la agencia Bloomberg. Según sus cálculos, el PIB británico habría ganado un 4% más si hubiera ganado el no en el referéndum de 2016. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, organismo independiente encargado de supervisar las finanzas públicas, llega a la misma estimación. Por último, en la columna de pérdidas, hay que añadir los 40.000 millones de libras en impuestos que pierde cada año el fisco británico.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo