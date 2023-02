‘Caminamos durante horas’: la periodista Marina Ovsiannikova cuenta en París su fuga desde Rusia

Rusia

Una "fuga" digna del "Muro de Berlín", según Reporteros sin Fronteras: la periodista Marina Ovsiannikova, que había exhibido un cartel contra la guerra en la televisión estatal rusa, habló de su huida de su país, este 10 de febrero en París.

"Temo por mi vida. Cuando hablo con mis amigos en Rusia, me preguntan qué prefiero: novitchok, polonio (sustancias mortales, nota de la redacción) o un accidente de coche", declaró este viernes en una conferencia de prensa en la sede parisina de Reporteros sin Fronteras (RSF) Marina Ovsiannikova, la periodista que había exhibido un cartel contra la guerra en la televisión rusa.

Fue esta ONG la que organizó su salida clandestina de Rusia a principios de octubre, mientras estaba bajo arresto domiciliario, con una pulsera electrónica. Se enfrentaba a 10 años de cárcel tras ser acusada en agosto de "difundir información falsa" sobre el ejército. "El juicio debía celebrarse el 9 de octubre. Mi abogado me dijo: 'Corre, salva tu vida'", recuerda.

"Estaba perdiendo la esperanza"

La operación comenzó la noche del viernes al sábado 1 de octubre, cuando Marina Ovsiannikova y su hija salieron de Moscú: "Había menos riesgo de que nos buscaran durante el fin de semana". "Utilizamos siete vehículos seguidos y antes de la frontera nos quedamos atascados en un campo", dijo la periodista de 44 años, cuyas palabras en ruso fueron traducidas por un intérprete.

"Caminamos durante horas por la noche antes de encontrar la frontera, sin cobertura de móvil, intentando orientarnos por las estrellas. Estaba perdiendo la esperanza", continuó, visiblemente tensa. Dijo que se había olvidado de desactivar su monitor de tobillo con las prisas y que sólo lo cortó con un alicate tras el segundo cambio de vehículo.

No se revelaron los detalles de su huida. No se sabe qué frontera cruzó ni cuál fue su periplo antes de llegar a Francia, que le ofreció asilo. Estas "zonas grises" son necesarias "para la seguridad de quienes han colaborado en esta operación extraordinaria", explicó el secretario general de RSF, Christophe Deloire. Esta "fuga, que recuerda a las más famosas brechas del Muro de Berlín", "no fue organizada por los servicios de inteligencia", afirmó.

"Burbuja propagandística"

A mediados de marzo, tras el inicio de la ofensiva en Ucrania, Marina Ovsiannikova interrumpió las noticias de la noche del importante canal estatal ruso Pervy Kanal, donde trabajaba desde hacía casi 20 años. Enarboló un cartel en el que pedía el fin de los combates e instaba a los rusos a "no creerse la propaganda".

Fue multada y abandonó el país para trabajar en el medio de comunicación alemán Die Welt. Tras años "escondiéndose de la verdad", dice que recibió "un enorme shock" cuando Rusia y su "régimen criminal" invadieron Ucrania. Estableció paralelismos con su experiencia de niña en Chechenia, donde la casa de su familia fue "destruida durante las operaciones rusas".

En la rueda de prensa, un periodista de la cadena de televisión independiente rusa Dojd le preguntó por la desconfianza que despierta en Ucrania e incluso entre los periodistas independientes de su país. "No importa cómo me mire la gente, estoy sola con mi conciencia", respondió. A lo que Christophe deloire añadió: "Creemos que es importante apoyar a Marina Ovsiannikova porque es una figura en la lucha contra la propaganda".

