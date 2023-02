¿Qué significa para Ucrania tener más aviones?

Guerra en Ucrania

Mientras Volodimir Zelenski pide cazas a Europa, el ejército ruso empuja con todas sus fuerzas en la línea del frente. El ejército de Vladimir Putin aprovecha el terreno aún helado antes de que se vuelva a embarrar y, sobre todo, antes de la llegada de los tanques occidentales, y quizás también de los cazabombarderos. ¿Permitirá el dominio del cielo a Ucrania recuperar su territorio? El análisis de Élie Tenenbaum, director de investigación del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.

Por Franck Alexandre

RFI: Tras los tanques, Volodimir Zelenski pide aviones a los europeos, ¿es una condición necesaria para la victoria de Ucrania?

Élie Tenenbaum: En cualquier caso, es un paso adicional lógico tras la acumulación progresiva de más y más equipo ofensivo, el deseo de los ucranianos de poder luchar en las profundidades del sistema enemigo.... De un modo u otro, esto conducirá a la cuestión de la tercera dimensión y, por tanto, de los aviones de combate, en particular de los cazabombarderos, para poder llevar a cabo una ofensiva sobre la totalidad del territorio ocupado, ya sea esta primavera [boreal] o en periodos posteriores.

"No descartamos nada", dice el Elíseo, pero ¿tiene Francia medios para proporcionar aviones a Kiev?

Evidentemente parece muy complicado en los formatos actuales de una fuerza aérea considerablemente constreñida, reducida en su número de plataformas, y al mismo tiempo si empezamos a mirar en detalle, el Presidente francés ha anunciado la transición al todo Rafale en el marco de la ley de programación militar por venir, y por lo tanto inevitablemente el desguace o el mercado de segunda mano de algunos Mirage 2000 que potencialmente podrían corresponder a las necesidades de los ucranianos. Sin embargo, está claro que ésta no es la opción que prefiere hoy el Elíseo, tanto desde el punto de vista del diálogo disuasorio con Rusia como del deseo de no provocar la ira de Moscú más allá de lo que se hace naturalmente con cada entrega de armas, y Occidente ha procedido de forma bastante cautelosa durante el último año, incrementando regularmente su ayuda, con el fin de crear una forma de habituación de Moscú a estas entregas de material y, por lo tanto, siempre un deseo de no cruzar una brecha demasiado radical en este incremento. Quizás la entrega de aviones de combate hoy en día todavía no esté lo suficientemente madura en la mente de Occidente y, sin duda, de los europeos. Aunque no dudo de que al final lo conseguiremos. Las Fuerza Aérea ucraniana está ahora muy dañada, con equipos de fabricación rusa que no pueden sostenerse a largo plazo, por lo que en algún momento tendrán que transformarse con material occidental.

Para París, ¿podría ser el suministro de aviones un gesto simbólico para empujar a otros aliados a hacer lo mismo? ¿Algo así como los tanques ligeros AMX 10?

Este podría ser el caso y sin duda sería una señal muy fuerte, por ejemplo, en la perspectiva de la entrega de los F-16 Falcons, que sabemos que están realmente en el punto de mira de Volodimir Zelenski, pero una vez más, no me pareció, escuchando las palabras del Presidente, que París estuviera hoy en esta hipótesis. La opinión pública y la clase política deberán sin duda acostumbrarse a la idea de que la próxima etapa consistirá en la entrega de aviones de combate, aunque, una vez más y sobre este punto, el Elíseo no se equivoca del todo al afirmar que el campo de batalla se caracteriza hoy por una forma de interdicción aérea a bajo nivel, no hay alas ucranianas sobre el campo de batalla, pero tampoco hay alas rusas sobre el campo de batalla. Así que estamos en burbujas de prohibición con una defensa aérea que es relativamente eficaz y desde este punto de vista, incluso si la superioridad aérea sería sin duda una ventaja considerable para los ucranianos, no es nada seguro que puedan ponerla en práctica porque la defensa antiaérea rusa está presente, también es eficaz. En segundo lugar, lo que los ucranianos han demostrado hasta ahora es que, obviamente, pueden seguir ganando terreno sin dominio aéreo. ¿Podrán hacer mucho más que eso, es decir, pequeñas contraofensivas locales? No está claro.

A pocos días del primer aniversario de la invasión, el personal se pregunta por los primeros indicios de una nueva ofensiva. ¿Tienen los rusos una dinámica, una ventana de oportunidad para actuar primero?

Está muy claro que el Estado Mayor ruso, con la degradación del General Sourovikine y la reincorporación del General Guerassimov, está dando el mensaje de una vuelta al espíritu ofensivo en los planes que sin duda se están elaborando en Moscú. Tenemos un trabajo fundamental de movilización que nos ha permitido restablecer una forma de paridad numérica en el campo de batalla, en términos de números, e incluso una superioridad numérica progresivamente alcanzada en el lado ruso; sabemos que en el plano material hay una superioridad que ha disminuido pero que sigue presente. Todo esto, por supuesto, se puso en marcha para poder relanzar una ofensiva. Una ofensiva que comenzó, como vimos en Vuhledar, con infantería blindada regular que maniobró de forma muy diferente a lo que habíamos visto durante el invierno con los combates en Bajmut, por ejemplo, que fueron realizados por Wagner y que en cierto modo fueron más un intento de obtener algo de territorio que una verdadera ofensiva. Aquí podemos ver cómo se desata algo nuevo. Sin embargo, los resultados no son brillantes, ni mucho menos. Las fuerzas rusas no parecen capaces de hacer incursiones significativas, pero está claro que el plan de los rusos es relanzar la ofensiva.

Las malas noticias se acumulan del lado ucraniano, con, por ejemplo, y esto es simbólico pero importante, una restricción del acceso a la red de satélites Starlink...

Sí, el acceso a Starlink había desempeñado un papel clave en el mantenimiento de las comunicaciones ucranianas al principio del conflicto, especialmente tras los ataques rusos que paralizaron los sistemas y antenas locales. En la actualidad, la dependencia ucraniana de Starlink es menor. Han tenido tiempo de establecer sistemas redundantes. Pero por todo ello, plantea la cuestión, en primer lugar, de la sostenibilidad del esfuerzo de apoyo occidental, incluso en el sector privado, el impulso de los primeros meses hoy empieza a desvanecerse a medida que las facturas, se acumulan y, obviamente, además, plantea la cuestión de la dependencia ucraniana, no tanto a Starlink como sistema, sino globalmente al sistema de mando y control y, sobre todo, al sistema de inteligencia, vigilancia y reconocimiento que hoy proporcionan en gran medida los estadounidenses, y que da a los ucranianos una ventaja informativa en términos de transparencia en el campo de batalla. Esto les permite anticiparse a los movimientos del ejército contrario, lo que hasta ahora explica el buen rendimiento del ejército ucraniano. Si este grifo de información se secara, sería obviamente una muy mala noticia para los ucranianos. Hoy todavía no hemos llegado a ese punto. Los bucles y el intercambio de inteligencia procedentes de los estadounidenses y no del sector privado son de muy buena calidad.

