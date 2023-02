Ucrania y la tensión China-EEUU, ejes de la Conferencia de Seguridad de Múnich

Conferencia de Múnich

La Conferencia de Seguridad de Múnich inicia el 17 de febrero su 59ª edición. Líderes políticos de casi 150 países se reúnen en Alemania durante tres días de intercambios y debates sobre el tema de la seguridad mundial. El orden del día de este año incluye Ucrania y las relaciones sino-estadounidenses.

Treinta jefes de Estado y de Gobierno y un centenar de ministros procedentes de todo el mundo: la conferencia de Múnich sigue siendo un acontecimiento de primer orden, en el que este año figuran como principales figuras la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el jefe de la OTAN durante unos meses más, Jens Stoltenberg, el presidente francés Emmanuel Macron y Olaf Scholz, canciller alemán.

En 2022, este foro se celebró el 18 de febrero, pocos días antes de la invasión de Ucrania por las tropas rusas. Un año después, se espera que los participantes renueven su compromiso con el gobierno ucraniano y hagan un balance de la ayuda militar y financiera prestada a Kiev desde el inicio de las hostilidades.

Falta de municiones

La munición se ha convertido en la prioridad y el problema de los aliados. "Es una guerra de desgaste y una batalla logística", insistió el Secretario General de la OTAN.

De media, desde el comienzo de la invasión, el ejército ruso ha disparado más de 20.000 obuses al día y los cañones ucranianos han consumido cerca de 5.000, y esto es sólo una media. El problema es que Ucrania ha utilizado más munición de la que la Alianza puede producir. "Esto está agotando nuestras reservas y poniendo a nuestras industrias bajo presión", declaró Jens Soltenberg.

Estados Unidos ha aumentado urgentemente su capacidad de producción de proyectiles de artillería de 155 mm hasta 90.000 al mes, pero esto sólo cubre parcialmente las necesidades de Ucrania. En cuanto a Francia, sólo produce unas decenas de miles de proyectiles de 155 mm al año y su industria tiene dificultades para acelerar el ritmo.

Lo mismo ocurre con las municiones "complejas", como los cohetes Himar. Así que, muy por delante del suministro de aviones o tanques, el calendario de suministro de municiones se ha convertido en el verdadero problema, porque Kiev teme quedarse sin proyectiles.

La importancia de las reuniones entre bastidores

Como tal, esta conferencia no tiene peso político, pero entre bastidores deben celebrarse varias reuniones diplomáticas. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, estará presente, así como Wang Yi, su homólogo chino.

Los responsables de Defensa de ambos países no han hablado desde el derribo de un globo chino por militares estadounidenses hace quince días, pero los canales diplomáticos entre Estados Unidos y China no se han roto, afirma Stéphane Lagarde, nuestro corresponsal en Pekín. "Buscamos la competencia, no el conflicto (...) No queremos una nueva guerra fría con China", declaró Joe Biden en un breve discurso pronunciado el jueves. “Espero poder hablar con el Presidente Xi y llegar al fondo de esta cuestión", dijo. Un cambio de tono, señalado por la prensa estatal china. "Estados Unidos ha subido a "10.000 metros de altura" y ahora busca un "aterrizaje suave", según el editorialista del Global Times.

La primera y la segunda potencias mundiales deben evitar a toda costa un conflicto. Ese fue el espíritu de Bali el pasado noviembre. La cumbre entre los presidentes chino y estadounidense al margen del G20 debía conducir a una visita de Antony Blinken a Pekín a principios de mes, visita que se canceló con el asunto de los globos. ¿Se desinflará el asunto del globo en Múnich, mediante una reunión entre el Secretario de Estado estadounidense y Wang Yi, jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista?

La saga de los globos ha contribuido a avivar el sentimiento nacionalista y antiestadounidense en las redes sociales chinas, que también ven globos por todas partes. Sin ir más lejos, el pasado 16 de febrero, un informe de internautas sobre un objeto volador no identificado "que resultó ser un globo", señaló el Diario del Pueblo en su cuenta de Weibo, interrumpió el tráfico en el aeropuerto de la capital provincial de Hebei, al suroeste de la capital china.

Los líderes alemanes, enfrentados en política exterior

El canciller alemán Olaf Scholz y la ministra alemana de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock. Archivo. REUTERS - CHRISTIAN MANG

El canciller Olaf Scholz y su ministra de Asuntos Exteriores, la ecologista Annalena Baerbock, representarán a Alemania en la conferencia de Múnich. Su presencia será una vez más una oportunidad para poner de relieve las diferencias entre los líderes en cuestiones de política exterior, señala nuestro corresponsal en Berlín, Pascal Thibaut.

"Hubiera venido vestida de leopardo, pero tenía un poco de miedo de que la cancillería no me permitiera hacer el viaje". La referencia de Annalena Baerbock a los esperados carros de combate alemanes Leopard 2 en Ucrania en el carnaval de Aquisgrán no era sólo una broma.

La ministra de Asuntos Exteriores de los Verdes adopta a menudo una postura diferente, más ofensiva, que el canciller Scholz. Es el caso de la ayuda militar a Ucrania. Los Verdes alemanes llevan meses abogando por un apoyo más franco, mientras que la Cancillería se ha estancado. Esta última no apreció el anuncio de Annalena Baerbock en un canal francés el mes pasado de que Berlín concedería a otros países que lo solicitaran permiso para entregar tanques Leopard 2 a Kiev. Olaf Scholz corrigió a su ministra, que había hablado de Alemania en guerra con Rusia.

Los dos dirigentes también están enfrentados en cuanto a la relación con China. Annelena Baerbock, adoptando una línea más dura, había criticado la visita de Scholz a Pekín en otoño.

La "estrategia de defensa nacional" del gobierno está en punto muerto por falta de acuerdo entre la cancillería y el ministerio de Asuntos Exteriores. Estaba previsto presentarla en la conferencia de Múnich. Se ha aplazado indefinidamente.

