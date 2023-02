Putin acusa a Occidente y se dice resuelto a ‘resolver paso a paso’ los objetivos de Rusia

Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó este 21 de febrero a Occidente de utilizar el conflicto en Ucrania para "acabar" con Rusia, en un discurso anual a la Nación en el que afirmó que Occidente es "responsable" de la escalada militar.

Anuncios Lee mas

Vladimir Putin acusó este martes a la OTAN y a Occidente de alimentar el conflicto en Ucrania creyendo erróneamente que pueden derrotar a Rusia, cuya existencia pretenden destruir. En su intervención en el Parlamento y ante un gran número de militares y dirigentes de la sociedad civil, el presidente ruso se comprometió a abordar todos los desafíos a los que se enfrenta el país.

"Acabar con nosotros"

"Las élites occidentales no ocultan su objetivo de infligir, según sus propias palabras, una "derrota estratégica a Rusia". ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para nosotros? Significa: acabar con nosotros de una vez por todas. Significa que pretenden convertir un conflicto local en una confrontación global. Así lo entendemos y reaccionaremos en consecuencia. Porque en este caso estamos hablando de la existencia de nuestro país. Pero ellos saben que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla. Por lo tanto, están librando una guerra de información, una ofensiva informativa cada vez más agresiva contra nosotros", expresó Putin, tres días antes del primer aniversario de la ofensiva rusa.

"La responsabilidad de alimentar el conflicto ucraniano y sus víctimas (...) recae enteramente en las élites occidentales", dijo el presidente ruso, repitiendo su tesis de que Occidente apoya a las fuerzas neonazis en Ucrania para consolidar allí un Estado antirruso.

"Amenazas de un régimen neonazi"

Antes de eso, Vladimir Putin dijo que seguía decidido, un año después de que comenzara su ofensiva en Ucrania, a continuarla, mientras su ejército lleva meses teniendo problemas en el campo de batalla, a pesar de haber movilizado a cientos de miles de reservistas.

"Para garantizar la seguridad de nuestro país, para eliminar las amenazas de un régimen neonazi que existe en Ucrania desde el golpe de 2014, se decidió llevar a cabo una operación militar especial. Y vamos a resolver paso a paso, cuidadosa y metódicamente, los objetivos que tenemos ante nosotros", martilleó.

Según él, Moscú ha realizado intensos esfuerzos para resolver pacíficamente la crisis en el este de Ucrania desde 2014.

Los occidentales "no han conseguido nada y no conseguirán nada"

"Hicimos todo lo posible para resolver este problema de forma pacífica, negociamos pacíficamente una salida a este difícil conflicto, pero a nuestras espaldas se estaba preparando un escenario muy diferente", expresó Putin. "El propio pueblo ucraniano es rehén del régimen de Kiev y de sus amos occidentales, que de hecho lo ocupan política, militar y económicamente", afirmó.

Dirigiéndose a la élite política del país y a los militares que han combatido en Ucrania, agradeció también "a todo el pueblo ruso su valor y determinación". Refiriéndose a las sanciones internacionales contra Rusia, Vladimir Putin afirmó que los occidentales "no han conseguido nada y no conseguirán nada", mientras que la economía rusa ha resistido mejor de lo previsto por los expertos. "Hemos garantizado la estabilidad de la situación económica, protegido a los ciudadanos", señaló, afirmando que Occidente no había logrado "desestabilizar nuestra sociedad".

Con agencias

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo