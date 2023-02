Niños y adolescentes austriacos denuncian al gobierno por falta de ambición climatica

Austria

La denuncia ante el gobierno de Austria cuenta con el apoyo de Fridays for Future. Movimiento inspirado por la activista sueca Greta Thunberg. AP - Lisa Leutner

Un grupo de niños y adolescentes piden la revisión de una ley climática, que según ellos, no los protege lo suficiente de las consecuencias del calentamiento global. Esta demanda, que emula iniciativas similares en Francia en Alemania, tiene como objetivo ejercer presión sobre el gobierno ecoconservador.

Doce niños y adolescentes, de entre cinco y dieciséis años, decidieron presentar este martes una denuncia ante el Tribunal Constitucional de Austria, la cual pide una mejor protección frente a las consecuencias del calentamiento global. La ley austriaca en este ámbito data de 2011 y es insuficiente según ellos, para protegerlos adecuadamente.

“En nuestro país, la ley de protección ambiental no menciona metas de reducción de gases de efecto invernadero, no contempla medidas efectivas, ni mecanismos de sanción. Por lo tanto, es una ley de protección ambiental que no merece su nombre”, dijo la abogada Michaela Krömer, representante del grupo de niños.

La denuncia cuenta con el apoyo del movimiento internacional Fridays for Future, muy activo en Austria. Si su futuro legal es complejo e incierto, el objetivo también es presionar al gobierno austriaco a realizar una coalición entre conservadores y ecologistas. De hecho, se ha esperado durante dos años una nueva ley sobre la protección del clima, pero los dos socios no pueden llegar a un acuerdo. Queda por ver si esta queja podrá eliminar estos bloqueos.



Según otro abogado del grupo, el caso presentado ante la Corte Constitucional se basa en una demanda similar interpuesta en Alemania y que llevó al gobierno de ese país a fijar nuevos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hace dos años. En el 2021, el Tribunal Constitucional de Alemania falló a favor de endurecer y actualizarse los puntos de responsabilidad climática de una ley creada en el gobierno de Angela Merkel. Con ello, se estableció una reducción de emisiones de carbono a menos del 55 % para 2030, respecto a 1990, y a casi cero para 2050.

"Las disposiciones impugnadas violan las libertades de los denunciantes, algunos de los cuales aún son muy jóvenes", dijo en aquel entonces el tribunal en un comunicado.

Y justamente uno de los demandantes fue Sophie Backsen, de 22 años, hija de una familia de agricultores de la isla de Pellworm, en el mar del Norte. En su declaración aseguró que teme que el aumento del mar engulla su isla y pueda quedar sin herencia. Otra demandante fue Luisa Neubauer, miembro del grupo Fridays for Future, quien destacó que, con la decisión del tribunal, “se ha logrado justicia generacional (...) Porque nuestras libertades y derechos del futuro no son menos importantes que los derechos y libertades de la generación actual".

