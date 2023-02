'Estamos defendiendo a un pueblo agredido', dice Pedro Sánchez en Kiev

España - Ucrania

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó este 23 de febrero a Kiev para expresar su solidaridad con Ucrania, un día antes del primer aniversario del estallido de la guerra con Rusia. Prometió mandar tanques y defendió "la integridad territorial y la independencia" del país.

Anuncios Lee mas

El presidente del Gobierno español viajó a la capital ucraniana en vísperas del primer aniversario de la invasión del país por Rusia. Se trata del segundo viaje de Pedro Sánchez a Kiev desde el estallido de la guerra, puesto que había viajado a Ucrania el 21 de abril pasado.

La visita se produce poco después de la del presidente estadounidense Joe Biden, el lunes, y la de la jefa del gobierno italiano Giorgia Meloni el martes. Sánchez, que visitó las localidades mártires de Irpín y Bucha, se reunió luego con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, y ambos ofrecieron una conferencia de prensa.

Tanques y respaldo aéreo

"Vamos a enviar seis [tanques] Leopard 2A4. Nuestra intención es, durante las próximas semanas y meses, ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de seis a 10. Evidentemente, por cuestiones de confidencialidad no podemos dar los plazos justos, pero lo que sí puedo garantizar y manifestar es la voluntad política de que sea cuanto antes", declaró Sánchez, confirmando lo anunciado este miércoles por España.

El presidente @sanchezcastejon está hoy en Kyiv para trasladar a Ucrania el apoyo del pueblo español.



Sánchez ha comparecido en rueda de prensa junto a @ZelenskyyUa👇🏼 https://t.co/9UwDsK4GEY — La Moncloa (@desdelamoncloa) February 23, 2023

El presidente del Gobierno español también habló de la posibilidad de un respaldo aéreo a las tropas ucranianas: "En relación con la ayuda aérea, tenemos que estudiarlo. Evidentemente esto es algo que tendremos que hablar con nuestros aliados, tanto a nivel de la OTAN como también a nivel europeo. El presidente Zelenski me ha pedido esa ayuda, también al Gobierno de España, y desde luego creo que para lograr una paz justa tiene que ser una paz duradera. Y esa paz duradera solamente se puede lograr si [Vladimir] Putin retira sus tropas de Ucrania y si respeta los principios esenciales del orden internacional, que es la integridad territorial y la independencia, en este caso de Ucrania".

"No puede haber equidistancia"

"Estamos tratando con un líder, en este caso Putin, que claramente está agrediendo a un tercer país y hay un país, Ucrania, que está siendo agredido. Todas las cooperaciones que estamos haciendo en el ámbito militar, no solamente España, sino los aliados en el marco de la OTAN y también de la Unión Europea, lo estamos haciendo para defender a Ucrania, no para atacar a Rusia. Y esto es un matiz bien importante, porque Ucrania nunca fue un riesgo para la seguridad de Rusia. Aquí lo que estamos haciendo es defender a un pueblo que está siendo agredido de un agresor y por lo tanto no puede haber equidistancia", prosiguió Sánchez.

España con Ucrania. Siempre.



Іспанія з Україною завжди. pic.twitter.com/8M03zHzp0S — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

En Nueva York, la Asamblea general de la ONU debe votar este jueves una resolución que reclama una paz global, justa y duradera en Ucrania, que reafirma el respaldo a su integridad territorial y exige la retirada inmediata de las fuerzas rusas.

Al respecto, el presidente del Gobierno español comentó que "tenemos que ser conscientes de que lo que está haciendo Putin es violentar los principios fundamentales de un orden internacional basado en reglas. Creo que hoy va a haber una votación muy importante en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde una amplia mayoría de países, no solamente europeos, vamos a apoyar la resolución de condena a esta agresión de Putin hacia Ucrania".

Ucrania y sus aliados esperan que el texto obtenga al menos tantos votos como los que obtuvo en octubre una resolución en la que 143 países condenaron las anexiones rusas en el este y sur de Ucrania.

Durante la conferencia de prensa, Volodimir Zelenski se mostró partidario de una reunión entre representantes de su país y Pekín, y afirmó que ya había dicho en el pasado que deseaba una reunión de este tipo. "Nos gustaría reunirnos con China. Va en interés de Ucrania hoy", expresó.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo