'Me sentía como un criminal': periodista ucraniano relata su huida del Donbás por Rusia

La guerra en Ucrania, que comenzó hace un año, ha empujado a muchos ucranianos al exilio. Algunos de ellos no han tenido más remedio que viajar a través de Rusia para llegar a Europa. Es el caso del periodista Yaroslav Galchenko, de 26 años, con quien RFI se reunió en Riga. Nos habló de su viaje desde la región de Lugansk hasta la capital letona.

Por Anne Verdaguer

RFI: ¿Cómo fueron las primeras semanas bajo la ocupación rusa?

Yaroslav Galchenko: Vengo de una pequeña ciudad de la región de Lugansk que fue ocupada por las fuerzas rusas desde el 2 de marzo de 2022. Una ocupación es como una caza de patriotas, periodistas y todos aquellos que son pro ucranianos. Se perseguía a la gente hasta sus sótanos, se les ponía una bolsa en la cabeza, se les torturaba, se les golpeaba... Pero no se les mataba, probablemente para que esto sirviera de ejemplo y se quitaran las ganas de protestar contra esta ocupación. Debido a mi profesión, comprendí que podía ser un objetivo, y que ya nos estaban buscando. Me escondí durante dos meses. Sabía lo que había pasado en Bucha y temía por mi vida y la de mis familiares. La región de Lugansk ya estaba aislada del resto de Ucrania y la única forma de huir de mi país era a través de Rusia. Pasé el primer control, en el lado ucraniano, y luego llegué a la aduana rusa, donde me esperaban dos agentes del FSB, el servicio secreto.

RFI: ¿Cómo fue el interrogatorio?

Yaroslav Galchenko: Hay que imaginarse un espacio muy reducido, de dos metros cuadrados. Uno tomaba notas, el otro me interrogaba haciéndome varias veces las mismas preguntas para tenderme una trampa. Dije que iba a visitar a mi hermano a Moscú. Registraron mis cosas y a la una de la madrugada se dieron cuenta de que llevaba una sábana encima. Me di cuenta de lo estúpido que había sido al cogerla. Me acusaron de intentar huir. También registraron mi teléfono móvil, cuyo historial había borrado meticulosamente. Pero había mantenido una conversación con un amigo que vive en Canadá y también había mirado el tiempo que hacía en Letonia, así que me interrogaron inmediatamente y me volvieron a acusar de querer irme al extranjero. Lo negué y así terminó mi interrogatorio. Me dijeron que me fuera y me dejaron esperar 23 horas antes de soltarme. Fue entonces cuando tuve que vérmelas con la policía rusa. Ese fue el momento más difícil para mí. Fue muy humillante. Psicológicamente. El oficial me preguntó por qué no me gustaba mi país y por qué huía, humilló a Ucrania y a los pro ucranianos, y me preguntó si estaba dispuesto a luchar del lado de Rusia contra esos "nazis ucranianos". Tuve que escuchar todo esto en silencio.

RFI: ¿Sabía ya adónde iba?

Yaroslav Galchenko: No, en aquel momento no. Conseguí llegar a Moscú, donde tengo amigos, y desde allí decidí ir en autobús a Varsovia. Pero no había billetes a la venta, así que compré un billete a Riga. Me quedé en Rusia varios días, y me intimidaron tanto en la frontera que me sentía como un criminal: tenía miedo de que alguien viniera a detenerme, de que alguien entrara en el piso. Me escondí, no hablé con nadie. Finalmente cogí el autobús a Letonia, pero antes de llegar a la frontera nos paró una patrulla de policía. Pidieron a todos los ucranianos que les dieran sus papeles. Entonces me di cuenta de que mi viaje probablemente había terminado. La policía entró en el autobús en silencio, sus ojos estaban llenos de ira, y nos retuvieron desde las dos de la madrugada hasta las nueve de la mañana. No podíamos salir, no podíamos ir al baño, no podíamos comer ni beber. Luego nos devolvieron los papeles y nos fuimos a Letonia.

RFI: ¿Qué sintió al cruzar la frontera?

Yaroslav Galchenko: Me sentí libre por fin, había conseguido escapar de todo esto, de esta ocupación y sí, ¡por fin iba a estar a salvo! Y entonces dije "Viva Ucrania", y todo el autobús gritó conmigo: probablemente había un 80% de ucranianos en el autobús, el resto eran rusos que huían de su país. Incluso tuve la impresión de que el aire era más limpio, más respirable, cuando llegamos a Letonia. Luego, cuando llegamos a Riga, enseguida me fijé en las banderas ucranianas que había por todas partes. Y para mí fue un símbolo de bienvenida, un apoyo moral. Hacía dos meses que no veía la bandera de mi país ondear al viento.

