'Tenemos que seguir con la lucha', dice analista político a RFI desde Kiev

Olesksii Otkydach es analista político ucraniano. Es una de las pocas personas que ha ido informando desde Kiev desde que estalló el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Día y noche, sin electricidad, con largos encierros, saliendo a la calle en los momentos de fuertes ataques, ha sido los ojos con los que muchos hemos visionado la guerra desde dentro. Entrevista.

RFI: ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que se inició el conflicto? ¿Cuáles han sido los cambios más significativos?

Olesksii Otkydach: Bueno, yo creo que para mí y para todos los ucranianos, este año fue el año de cambios dramáticos de sus vidas, porque cambiamos todo, cambiamos las rutinas diarias, cambiamos las profesiones, cambiamos el lugar donde vivimos, muchos cambiaron de idioma desde el ruso hasta el ucraniano, etc. Entonces, para mí esos cambios también se viven en el campo profesional, en el campo personal. Y este año cambió la vida de los ucranianos a 180 grados.

RFI: ¿Cuál es el sentir general del pueblo ucraniano? Un año después, ¿hay cansancio, esperanza, rebeldía?

Olesksii Otkydach: Yo diría que el espíritu sigue siendo más o menos el mismo. Bueno, mucha gente se cansa, pero entendemos que tenemos que seguir con la lucha y esa lucha será larga. La gente intenta descansar un poco, la gente intenta renovar sus recursos internos para continuar con la lucha y esa resistencia de forma sistemática. Pero en general la gente quiere luchar, la gente quiere resistir y el año 2023 tiene las mejores expectativas que cualquier otro año en el periodo de la independencia de Ucrania.

RFI: ¿Hay esperanzas de un cese al fuego definitivo? El pueblo ucraniano, por ejemplo, ¿está por las negociaciones entre ambas partes para dar un final a este conflicto?

Olesksii Otkydach: No, lo que esperamos es nuestra victoria, porque entendemos que cualquier tipo de negociaciones ahora, en la situación donde estamos, será solamente posponer la guerra. Si ahora firmamos un armisticio o tomamos un tratado de paz, en cinco, siete, ocho o cuantos años sean, vamos a tener otra guerra que será más cruel, que será más masiva que la que tenemos ahora. Y eso será para Rusia ya una victoria, porque de hecho Rusia pudo ocupar cuatro o más regiones de Ucrania: Zaporiyia, Jersón, Donetsk, Lugansk, aparte de Crimea. Y esto, Rusia lo va a evaluar como su victoria. Entendemos que eso tendrá consecuencias graves.

RFI: Llama mucho la atención el índice de patriotismo, que se ha incrementado bastante desde que estalló la guerra, ¿no?

Olesksii Otkydach: Creo que es una cosa que todo el mundo, incluso en Rusia, no entendía muy bien, que la gente en Ucrania está lista para proteger a su país, y proteger su país es un valor muy, muy importante para esta gente. Antes de la invasión a gran escala, en el año 2021, teníamos ya a 400.000 personas que combatieron en el este en la guerra que Rusia empezó en 2014. Entonces, proteger su país, para los ucranianos, siempre fue algo de gran relevancia.

RFI: Un año después, ¿cuál es el mayor temor de los ucranianos ante Rusia, si es que lo hay?

Olesksii Otkydach: Creo que cada uno tiene el miedo relativo de la guerra nuclear porque entendemos que existe una posibilidad, pero la posibilidad es bastante baja. Al mismo tiempo, tenemos miedo de que los países occidentales van a decir un día “Ya basta, esto es demasiado caro para nosotros, no queremos pagar más entonces los dejamos sin apoyo”, y tememos que en esas condiciones Ucrania no podrá llevar la lucha adelante.

RFI: ¿El éxodo de ciudadanos ucranianos a otros países se puede considerar de retorno o se piensa que la nación va a seguir disminuyendo su demografía?

Olesksii Otkydach: Es una cosa muy complicada. Entendemos que al inicio de la guerra de Ucrania salieron muchísimas personas, cerca de 11 millones según la ONU, y después de la fase activa, en marzo, abril de 2022, buena parte de esa gente regresó, cerca de cuatro o cinco millones. El resto no puede regresar porque o tiene miedo, o es la gente de las zonas donde siguen los combates o la línea del frente está bastante cerca. Entonces entendemos que para que esta gente regrese a Ucrania, necesitamos A- finalizar la guerra y B- recibir las garantías de seguridad, por ejemplo, a través de la OTAN o a través de cualquier otro mecanismo que protegiera Ucrania de una posible invasión de Rusia.

RFI: ¿Cómo ven desde Ucrania el apoyo del exterior? ¿Hay alguna decepción por la implicación o están reconfortados por la ayuda militar, por ejemplo, de Estados Unidos?

Olesksii Otkydach: Por una parte, nos gustaría recibir esa ayuda más rápido, porque cada día, cada semana, pagamos con la vida de civiles y militares, y es un precio altísimo. Por otra parte, entendemos que son procesos muy largos, muy estratégicos y que con esta ayuda pudimos sobrevivir como un Estado independiente. Yo espero que con esa ayuda podamos recuperar nuestros territorios, y que los volúmenes de ayuda que recibimos y que han sido recientemente anunciados sean suficientes para nuestra victoria.

RFI: Pero el apoyo moral y solidario por prácticamente todas las partes del mundo, eso se recibe en Ucrania, ¿no?

Olesksii Otkydach: Esto sí. Sentimos muchísimo apoyo y de todo el mundo, desde Japón, Corea del Sur, los países de América Latina, los países europeos, los países de África. Cuando la gente hace actividades en las calles, cuando los gobiernos dicen “estamos con ustedes”, cuando hasta los servicios de correo publican sellos a favor de Ucrania, esto sí nos motiva muchísimo y entendemos que de verdad la mayoría de los países, la mayoría de la gente en el mundo nos apoyan en esa guerra.

RFI: ¿Cuál es la imagen de Volodimir Zelenski dentro del país? Es sin duda uno de los personajes más relevantes y expuestos en la prensa internacional.

Olesksii Otkydach: Hay que decir que él sigue siendo el líder nacional y que el respeto hacia él y su profesión sigue siendo muy, muy alto, la gente cree en él, le tiene mucha fe, lo admira, pero su imagen no es tan ideal como al inicio de la guerra. Aparecieron críticas, pero estas voces de críticas no son tan graves, porque tenemos que estar unidos, no tenemos el derecho, no tenemos el lujo de criticar al presidente y jugar en política interna. Entonces Zelenski sigue siendo un líder importante, tiene una imagen muy positiva, pero entendemos que después de la guerra sí van a aparecer muchas más críticas.

RFI: ¿Se ve desde Ucrania un fin a corto plazo?

Olesksii Otkydach: Lamentablemente no parece que esa guerra terminará pronto y vemos que todo el año 2023 será lleno de combates, de ofensivas y contraofensivas. Yo creo que más o menos a partir del fin de verano de este año vamos a ver en qué dirección va la guerra. Si este año será el último de la guerra, o si se va a prolongar hasta el año 2024, etc. Creo que tenemos que esperar junio, julio, para ver cómo va a desarrollarse la guerra.

