Kirill Martynov: ‘Putin sabe que, si pierde la guerra, también pierde el poder’

El diario independiente ruso Novaya Gazeta, fundado por el Nobel de la Paz Dmitry Muratov, no puede publicar en Rusia desde que el Kremlin promulgó una nueva ley de medios de comunicación que castiga la difusión de información "engañosa". RFI habló con Kirill Martynov, redactor jefe de Novaya Gazeta Europe, exiliado en Riga (Letonia) desde el comienzo de la guerra en Ucrania con parte de su equipo.

Una entrevista de Anne Verdaguer

RFI: Como medio de comunicación independiente, llevan muchos años viviendo bajo la presión permanente del Kremlin. ¿Cómo llegaron las cosas a un punto crítico en febrero de 2022?

Kirill Martynov: Desde los primeros días de la guerra, sabíamos que teníamos muy poco tiempo. Pero para nosotros era importante poder apoyar a Ucrania, contar y dar un nombre a todo lo que estaba ocurriendo allí. Nuestro primer número tras el inicio de la guerra salió el 25 de febrero y decidimos hacer dos ediciones, una en ruso y otra en ucraniano, como muestra de apoyo. El titular de nuestra portada era muy sencillo: "Rusia. Bombardea. Ucrania". Reflexionando sobre ello hoy, esta guerra a gran escala contra Ucrania sigue pareciendo impensable. En Rusia, desde la segunda semana del conflicto, se prohibió hablar de "guerra" y se instauró un discurso oficial. Sólo teníamos acceso a los comunicados oficiales del Ministerio de Defensa ruso, que eran un tejido de mentiras. Se promulgó una ley contra quienes no siguieran esta retórica, con penas de hasta 10 años de cárcel.

RFI: El Kremlin los tachó de "agente extranjero", como a muchos otros periodistas rusos.

Kirill Martynov: Creo que éramos un peligro para Vladimir Putin y sus partidarios. Porque decenas de millones de personas en Rusia tenían acceso a nuestras publicaciones y existía el temor de que la opinión pública dejara de apoyar la guerra. Muy pronto nos dimos cuenta de que teníamos varias opciones: callar, ir a la cárcel o huir. Elegimos la tercera opción. Fui el primero en marcharme, a principios de marzo de 2022. El periódico seguía funcionando en aquel momento. Pero tuvimos que movernos rápidamente porque ya no estábamos seguros. Mi mayor preocupación era encontrar visados para mis periodistas, porque después de la pandemia de Covid-19 era difícil llegar a Europa. Letonia nos abrió los brazos ofreciéndonos rápidamente varias docenas de visados para nosotros y nuestras familias, y creo que nunca olvidaremos esta solidaridad en un momento tan difícil. El gobierno letón también tiene sus propias razones: el país tiene una población rusoparlante muy numerosa que es blanco de la propaganda estatal rusa y necesita tener acceso a información independiente. Así que nos trasladamos a Riga. Estamos a sólo unos cientos de kilómetros de Rusia. Hace poco me di cuenta de que es muy fácil conducir unas horas hasta Rusia y acabar en la cárcel. Es una sensación muy extraña para mí.

RFI: ¿Se siente seguro en Riga?

Kirill Martynov: En comparación con Rusia, nos sentimos muy seguros. Cuando vives varios años bajo una presión permanente, cuando recibes amenazas, cuando tus periodistas son detenidos y agredidos físicamente y esperas que registren tu piso en cualquier momento, la Unión Europea parece un refugio seguro. Y te das cuenta de que, si llamas a la policía, no vendrán a detenerte como en Rusia. Pero creo que esto es una ilusión. Si las autoridades rusas tienen poder para cerrar legalmente nuestro periódico, si son capaces de prohibir ciertos medios de comunicación con la legislación de "agentes extranjeros", creo que el siguiente paso puede ser atacar directamente a los periodistas, porque los rusos tienen muchos recursos en Europa y tenemos que estar preparados para afrontarlo.

RFI: ¿Apoya la mayoría de los rusos esta guerra?

Kirill Martynov: La mayoría de los rusos acepta esta guerra porque no desean implicarse en la vida política del país. Piensan que debe haber una buena razón para la guerra. Pero, al mismo tiempo, estoy seguro de que los rusos nunca han querido esta guerra. Porque nunca ha habido manifestaciones ciudadanas a favor del conflicto armado. Lo que es importante subrayar es que, por desgracia, muchos rusos no buscan fuentes de información independientes. Por supuesto, esto requiere conocimientos técnicos y un cierto sentido crítico. Pero creo que la gente no quiere saber nada, que es precisamente lo que quiere la propaganda rusa. Moscú ha bloqueado más de 300 medios de comunicación rusos desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Y puede imaginarse que el resto de la información en Rusia está totalmente controlado por el Estado. Estos medios "oficiales" no pueden criticar al presidente ruso ni la guerra y son incapaces de proporcionar información viable. Así que utilizamos el canal de YouTube para llegar a nuestros lectores en Rusia.

RFI: ¿Cómo cree que acabará esta guerra? ¿Es aún posible negociar con Vladimir Putin?

Kirill Martynov: Los rusos saben que la negociación es siempre una mejor solución que la guerra. Pero no veo cómo es posible hablar con Vladimir Putin porque el presidente ruso cree que sigue controlando la situación sobre el terreno. Y hay un interés político: sabe que, si pierde la guerra, también perderá el poder. Pero si hubiera una posibilidad de negociar, tenemos que entender que sólo habrá mentiras y propaganda por parte de Rusia para justificar esta guerra. Y lo mejor que podemos esperar es una pausa en el conflicto, antes de una nueva guerra o nuevas provocaciones del Kremlin. Así que, por desgracia, creo que la única forma de conseguir la paz es demostrar a las autoridades rusas que no tienen más remedio que perder esta guerra.

