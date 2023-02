Miles de personas se manifiestan en apoyo a Ucrania en varias ciudades

Bélgica

Las manifestaciones en apoyo a Ucrania reunieron este fin de semana a varios miles de personas en muchas ciudades del mundo, entre otras, Bruselas, capital de Europa y sede de las instituciones europeas, así como de la OTAN. En París, ucranianos, rusos y franceses marcharon hombro a hombro para apoyar a Ucrania.

Anuncios Lee mas

"En Bruselas, el cortejo de manifestantes, constituido mayoritariamente por ucranianos, desprendía una gran fuerza", informa el corresponsal de RFI en esa ciudad, Jean-Jacques Héry. "Entre los manifestantes no había alegría, obviamente, pero tampoco tristeza. Incluso se veían sonrisas bajo los cientos de banderas amarillas y azules", agrega.

"Tras un año de guerra, la manifestación refleja la imagen de un país que sigue de pie", dijo una ucraniana, Anna, a Héry.

"Hace un año, yo estaba en estado de shock, tenía mucho miedo por mi país. Si comparo con mis sentimientos actuales, puedo decirle que ahora no siento miedo, sino fuerza. También mucho orgullo por la capacidad de resistencia de mi pueblo", precisa.

La UE ha avanzado mucho en un año. Se han decretado diez paquetes de sanciones contra Rusia, pero "los manifestantes piden más".

A medida que los manifestantes se acercan a la Comisión Europea, aumentan los gritos. Se escucha, entre otros, "sanciones para Rusia", "armas para Ucrania". Estos lemas se repiten desde el centro de Bruselas hasta el barrio europeo. Es un mensaje dirigido directamente a los líderes europeos y a la OTAN.

"¿Por qué toma tanto tiempo proporcionar a Ucrania un sistema de defensa anti-aérea? Piensen en todas las ciudades y vidas que se podrían haber salvado si hubiéramos recibido antes estos sistemas de defensa antiaérea", dice a RFI Yana Brovdiy, miembro de la ONG Promover Ucrania, coorganizadora de la concentración.

También estuvieron presentes muchos belgas, como Jean, que acudió a mostrar su solidaridad. Para él, "la lucha ucraniana es una lucha por la libertad de todos los europeos". Según él, "las sanciones son muy importantes, aún podemos hacer más para debilitar la economía rusa. Pero las armas también son de suma importancia para Ucrania. Esta guerra sólo terminará cuando Rusia se dé cuenta de que el precio es demasiado alto, tanto económica como militarmente".

Frente a la embajada rusa en Riga (Letonia), varias decenas de personas, en su mayoría residentes rusos, se reunieron para protestar contra el régimen de Vladimir Putin y la guerra en Ucrania. Dmitri Trofimov, activista letón de origen ruso residente en Riga, ya protestaba hace un año, cuando empezó la guerra.

"Estuve aquí frente a la embajada rusa en los primeros días de la guerra con este mismo cartel: 'Paz para Ucrania y muerte a Putin'. Algunas personas de la comunidad rusa no entendían lo que estaba haciendo. Porque al principio de la guerra, muchos rusos que vivían en Letonia no tenían claros sus sentimientos hacia este conflicto. Solían ver a Rusia como su patria. Todavía hay partidarios de Putin, pero cada día son menos. La propaganda de Putin puede haber tenido un impacto significativo en las comunidades rusas en el extranjero y muchos de estos rusos sólo vieron lo que les dijeron que vieran. La información proporcionada por los medios de comunicación internacionales les permite ahora ver el panorama completo, y esto les da la oportunidad de ver la verdad. Lo curioso es que muchos rusos que viven en Rusia ya no se creen esta retórica porque ven realmente lo que ocurre allí y los rusos que viven aquí sólo veían a través de esta propaganda en los medios rusos".

En París, ucranianos, rusos y franceses se dan la mano

Cerca de 3.000 personas se concentraron en París, en la plaza de la República, para mostrar su apoyo a Ucrania y condenar la ofensiva rusa. Una movilización que reunió a ucranianos, pero también a franceses y rusos para quienes mostrar su oposición al régimen de Vladimir Putin era un deber. Cogidos de la mano y con música, marcharon hasta la plaza de la Bastilla.

Banderas azules y amarillas, pero también georgianas, francesas y polacas, todas solidarias, flotaron hasta la Bastilla, para exigir armas para Ucrania, el regreso de los niños ucranianos deportados a Rusia y una condena ejemplar del régimen de Putin.

En cambio en el centro de Berlín, unas 10.000 personas, según la policía se manifestaron el sábado en el centro de Berlín para llamar a negociar con Moscú en lugar de mandar armamento a Ucrania.

Organizada por la figura política de extrema izquierda Sahra Wagenknecht y la feminista Alice Schwarzer, la manifestación, que tenía como eslogan "Levantarse por la paz", era fuertemente controvertida, especialmente porque varios representantes de la extrema derecha anunciaron su participación.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo