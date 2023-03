Guerra en Ucrania: a 15 km de Bajmut, los últimos civiles entre el terror y la resignación

Guerra en Ucrania

La situación sigue siendo extremadamente tensa en Bajmut, al este de Ucrania. El grupo paramilitar Wagner sigue abriéndose paso y, según el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, amenaza con triunfar en su intento de cercar y tomar esta ciudad convertida en símbolo del conflicto entre Ucrania y Rusia. A 15 km de Bajmut, los últimos civiles que quedan oscilan entre el terror y la resignación.

Con nuestros corresponsales especiales a Chassiv Yar, Vincent Souriau y Julien Boileau

Aquí sólo hay cabezas blancas, una decena de ancianos que se retuercen las manos y saltan a cada detonación. No tienen elección. Si han venido a esta habitación de 50 m² en el centro de Chassiv Yar, es porque los proyectiles rusos han arruinado sus casas.

"La mayoría son pensionistas que ya no tienen electricidad, necesitan cargar sus teléfonos y recuperarse porque ya no hay calefacción en sus casas", explica Vadim, cuyo trabajo consiste en acogerlos, alimentar las estufas de leña y servir té como si nada hubiera pasado. También nos muestra una lista de evacuados. La gente que pasa por allí, dice, puede inscribirse y en los días siguientes los voluntarios la exfiltran.

Fuera no queda ni un alma...

Pero para esta abuela aterrorizada, que hablaba sola en su banco, fue la gota que colmó el vaso: "¿Y dónde voy a ir? ¿Adónde voy a ir? ¿Y cómo? Prefiero morir aquí. De todas formas, disparan desde todas partes, ¡desde todas partes! He perdido a mi hijo, no voy a ir a ninguna parte, pueden hacer lo que quieran, no voy a ir a ninguna parte. ¿Por qué quieren obligarme a ir a morir a otra parte, como un perro? Tengo los nervios destrozados, no puedo más, ‘evacuación, evacuación, evacuación’, dice al micrófono de RFI...

Fuera, ya no hay un alma viviente. La ciudad está desierta y la atmósfera saturada por los bombardeos de la artillería ucraniana en las afueras de Bajmut, a 15 kilómetros.

Durante el invierno, los combates se han concentrado en el este del país, sobre todo en torno a la ciudad de Bajmut, donde la situación es "extremadamente tensa", según el ejército ucraniano, tras los ataques incesantes de Moscú.

Estas últimas semanas, las tropas rusas han estrechado el cerco alrededor de esta ciudad, cuya conquista se ha convertido en un símbolo del control de la cuenca industrial del Donbás, en el este del país.

Los rusos han cortado tres de las cuatro carreteras de suministro ucraniano a la localidad.

