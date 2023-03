Polonia suministrará a Kiev cazas MiG-29, una decisión inédita en la OTAN

Polonia

Polonia entregará a Ucrania cuatro aviones caza de concepción soviética MiG-29 "en los próximos días", declaró este 16 de marzo el presidente polaco Andrzej Duda. Será el primer suministro de ese tipo de un miembro de la OTAN.

"En un primer tiempo vamos a entregar en los próximos días (...) cuatro aparatos plenamente operativos a Ucrania", declaró Andrzej Duda este jueves. "Hay otros aparatos en mantenimiento ahora mismo, y probablemente serán entregados de manera sucesiva", añadió el presidente polaco en una conferencia de prensa con su homólogo checo, Petr Pavel.

Duda precisó que Polonia dispone de unos 15 cazas MiG, heredados en los años 1990 de las fuerzas armadas de la República Democrática alemana (RDA). "Esos MiG siguen en servicio en la fuerza aérea polaca. Son los últimos años de explotación de esos aparatos, que se mantienen operativos en su gran mayoría", añadió el mandatario. Los MiG que serán entregados a Ucrania serán reemplazados por los aparatos surcoreanos FA-50 que Polonia adquirió recientemente, y luego por F-35 norteamericanos.

Posición de Estados Unidos incambiada

La Casa Blanca dijo que la decisión de Polonia de convertirse en el primer país en enviar aviones de combate MiG-29 a Ucrania "no cambia" la decisión de Estados Unidos de no enviar sus propios cazas a Kiev.

"No cambia nuestro análisis con respecto a los F-16", dijo a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, refiriéndose al avión de combate fabricado en Estados Unidos. La medida de Polonia "no afecta, no cambia" eso, apuntó, y recordó que el presidente Joe Biden se había opuesto públicamente a la entrega de cazas a Ucrania.

Ucrania pidió en varias ocasiones a sus aliados occidentales enviarle cazas bombarderos modernos, en espera de obtener los F-16 estadounidenses. Reaccionando al anuncio de Polonia, el portavoz de la fuerza aérea ucraniana, Yuriy Ignat, declaró : "Los MiG no resolverán los problemas, necesitamos F-16. Pero los MiG contribuirán a reforzar nuestras capacidades".

"Una coalición más amplia"

Rusia no había reaccionado por ahora al anuncio polaco, pero el Kremlin repitió en varias ocasiones que suministrar armas occidentales a Kiev sólo prolongará el conflicto y los "sufrimientos" de la población civil, sin cambiar los "objetivos militares" de Rusia en Ucrania.

El jueves por la mañana, el ministro polaco de Defensa Mariusz Blaszczak declaró que Polonia quería trasladar MiG-29 a Ucrania "en el marco de una coalición de Estados más amplia". Interrogado sobre otros países que pertenezcan a esa coalición, respondió que se trata de Eslovaquia, pero "por supuesto estamos abiertos a otros participantes. Queremos absolutamente que nuestras actividades sean hechas en el marco de la coalición". El año pasado, Eslovaquia, vecina de Polonia, se declaró dispuesta a discutir del envío de MiG-29, sin tomar una decisión al respecto.

El anuncio del presidente polaco ocurre luego de que su ministro de Defensa declaró que el contraespionaje polaco desmanteló una red de espionaje ruso.

