Paro total del sistema ferroviario alemán que pide un aumento salarial del 10%

Con esta huelga comienza una serie de protestas que los sindicatos alemanes han anunciado para los próximos meses. Durante este lunes, todos los trenes del país se detienen durante 24 horas mientras los sindicatos negocian un aumento de los sueldos del sector. Es una de las mayores huelgas de las últimas décadas en el transporte alemán, el país quedó inmovilizado.

Informa el corresponsal de RFI en Berlín, Sergio Correa

Este lunes en la central de trenes de Berlin, un silencio inusual y ni rastro de sus más de 300.000 viajeros diarios. Todos los trenes del país se detienen por 24 horas mientras que los sindicatos negocian un aumento de sueldos del sector. Se trata de la primera huelga preventiva pero se anuncian muchas más.

Es una de las mayores huelgas de las últimas décadas en el transporte alemán y notoriamente una muy eficaz, el país quedó hoy inmovilizado, algo que criticó Karim Wigle, representante de los empresarios en las negociaciones con los empleados ferroviarios.

"Intentan lograr atención para sus reivindicaciones, se trata de hulegas de advertencia, quieren pesar en las negociaciones paralizando completamente Alemania, es algo que no puedo entender", lamentó Wigle.

El objetivo del sindicato es muy ambicioso. Piden un 10 % de aumento salarial con un mínimo de 500 euros más para cada uno de los 33.000 empleados . La huelga se hace bajo el amparo de la Unión de sindicatos alemanes que lleva el sonoro nombre de “Verdi” , es el mayor y más poderoso sindicato de servicios de Europa . Juntos lograron que hoy cerca de 350.000 empleados se unieran a la huelga que alcanza también a casi todos los aeropuertos del país.

"La disposición para participar en la huelga ha sido muy amplia y eso tiene sus razones. Lo que los empleadores nos han ofrecido hasta ahora no merece el nombre de oferta, tenemos una inflación del 8,6 por ciento y esta huelga no la hacemos sólo por nosotros sino también por los viajeros. No tenemos que olvidar que este consorcio de trenes aún habla de salario mínimo, es inaceptable que un consorcio así pague salarios mínimos ", denuncia Julian Preuss, del sindicato de trenes

Este es el primer gran enfrentamiento de los sindicatos con las patronales y se preparan muchos más, del resultado de estas negociaciones dependerán mucho los conflictos laborales de Alemania en este año.

