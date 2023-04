La comunista Yolanda Díaz aspira a convertirse en la primera presidenta de España

España

La ministra comunista del Trabajo, Yolanda Díaz, lanzó su candidatura a las legislativas de fines de 2023 afirmando que quiere convertirse en la primera presidenta de España. "Está muy lejos de lograrlo", dice a RFI Juan Carlos Jiménez Redondo, Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

El talante negociador de la ministra del Trabajo Yolanda Díaz ha sido reconocido incluso por representantes de los patrones españoles. Esta política comunista logró un importante acuerdo sobre la financiación pública del desempleo parcial durante la crisis del Covid y el alza del salario mínimo, así como la aprobación de una reforma laboral destinada a reducir la precariedad. Es, de hecho, la política más valorada de España en las encuestas. Lejos del dogmatismo ideológico, dice por ejemplo que su objetivo es "defender a los trabajadores y salvar a las empresas".

¿Tiene posibilidades esta candidata en convertirse en la primera presidenta de España?

"En modo alguno tiene posibilidades de ganar las elecciones", responde tajante el catedrático Juan Carlos Jiménez. "Está muy lejos, a años luz", agrega. El hecho de que en las encuestas salga como la política más estimada no significa que sea la política más popular, sino más bien que no tiene grandes enemigos, sostiene este profesor de historia contemporánea. Yolanda Díaz no está en modo alguno por encima del 15% de las intenciones de voto, agrega.

Tras su entrada al gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz fue ganando notoriedad gracias a su personalidad afable, más proclive a la negociación que a los discursos dogmáticos, mostrando una gran habilidad para la negociación. Todo esto se debe al contraste que suscita su imagen con lo "desabrido" en que se ha convertido Podemos.

Sí, Yolanda Díaz es una de las políticas españolas más sonrientes, ha hecho una campaña basada en las buenas formas, ha intentado que su acción de gobierno esté basada en la negociación. Todo eso le ha granjeado, reconoce Jiménez, una simpatía más o menos general y puede presentarse como una figura nueva, mucho más asequible, más simpática para la izquierda. "Pero todo eso no significa que tenga posibilidades reales de ganar las elecciones", subraya este profesor de la Universidad CEU San Pablo.

Jiménez reconoce que la minisra ha sacado la subida del salario mínimo interprofesional, pero se muestra escéptico sobre la candidatura presidencial de Díaz y recuerda que también ha sido señalada como responsable de ocultar casi medio millón de parados con los fijos discontinuos (un tipo de contrato laboral de carácter indefinido, que tiene la particularidad de que la actividad laboral se lleva a cabo de forma intermitente pero estable en el tiempo).

Sobre la plataforma política de Díaz, SUMAR, Jiménez estima que es un proyecto más mediático que real, el cual depende de circunstancias que es imposible predecir. Sería necesario un "batacazo" espectacular en las elecciones autonómicas para que la izquierda decida unirse a Díaz y cederle sus bases. "Pero ahora mismo, Yolanda Díaz es la nada hecha una referencia mediática", concluye.

