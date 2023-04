Acuerdos del Viernes Santo, un cuarto de siglo después quedan muchos escollos para su cumplimiento

Irlanda del Norte

Los Acuerdos del Viernes Santo de Irlanda del Norte del 10 de abril de 1998 pusieron fin al conflicto armado entre unionistas y republicanos y marcaron un hito después de tres décadas de sangrientos enfrentamientos. Un cuarto de siglo después muchas cosas han cambiado, pero prevalece una gran desconfianza entre los viejos rivales; además, el Brexit actúa como obstáculo mayor. Maria Eugenia Cruset, doctora en Historia de la Universidad de Quilmes, habló con RFI sobre el estado de los acuerdos.

RFI: María Eugenia Cruset. Usted es doctora en Historia y especialista en la cultura irlandesa en la Universidad de Quilmes (Argentina). Este 10 de abril se conmemora el 25 aniversario de los acuerdos que pusieron fin a la guerra en Irlanda, los llamados Acuerdos del Viernes Santo y, sin embargo, a 25 años de distancia, sigue siendo una situación bastante complicada la que se vive hoy. ¿En qué estado se llega a esta celebración de los 25 años de los acuerdos de Paz?

María Eugenia Cruset: Sí es cierto, todavía los acuerdos están llevándose a la práctica. Todavía no se ven grandes resultados. Le voy a hacer un pequeño comentario sobre un viaje que hice en 2006 a Irlanda, a Belfast y otro antes de la pandemia del 2019. Cambios he visto. Belfast en el 2006 era una ciudad bastante triste, bastante gris, bastante pueblerina y en el 2019 me encontré con una Belfast mucho más vibrante, con mucho turismo, mucho más pacífica. La gente vivía mucho más tranquila. O sea, se han dado grandes pasos en el camino correcto, que es el camino de la convivencia pacífica. Ahora, es innegable que todavía falta mucho. Fueron muchos años de enfrentamientos entre católicos y protestantes y aunque hubo un acuerdo de paz, por más bueno que sea, no borra de la noche a la mañana rencores, divisiones de personas que lo han sufrido en carne propia. Pero de nuevo, es un buen paso.

RFI: Muchos de esos cambios que a usted le tocó presenciar se refieren notablemente a uno de los puntos del acuerdo que era el desarme progresivo de los grupos paramilitares. Pero a 25 años de distancia hay otro elemento que sigue marcando la realidad de ese país y son los llamados muros de separación. 75 de ellos siguen hoy todavía en pie, y esto representa ni más ni menos que 13 kilómetros. Es una situación bastante patética un cuarto de siglo después.

María Eugenia Cruset: Totalmente, ya tendrían que haber sido derribados. Pero yo diría que más allá de los muros materiales que son visibles y que son muy tristes de ver, creo que lo más difícil de derribar son los muros interiores, los muros culturales, las diferencias que todavía existen entre católicos y protestantes. El día que se derrumben los muros materiales va a ser un gran logro. Ahora, el día que se pueda convivir pacíficamente, que los católicos y protestantes vayan a las mismas escuelas y puedan asistir a los mismos partidos de fútbol, puedan concurrir a los mismos recitales de música popular o lo que sea, ese día va a ser realmente importante. Yo creo que los muros materiales son simplemente la expresión de que todavía hay divisiones y hay rencores que son muy difíciles de salvar y que va a tomar todavía décadas.

RFI: Esos muros internos a los que usted hace referencia tienen que ver, entre otras cosas, con el comportamiento, el funcionamiento de las instituciones que fueron producto de esos acuerdos. ¿Usted diría que estas instituciones, notablemente el Ejecutivo, la Asamblea Local, hoy están paralizadas?

María Eugenia Cruset: Creo que están mucho mejor que cuando fui en el 2006, que políticamente hay una democracia mucho más activa y mucha más cristalina que entonces. Creo que se ha hecho un avance importante en algunas instituciones como la policía. La policía era una policía de protestantes que era vista como una fuerza corrupta y una fuerza de represión para los católicos. Esto ha costado mucho, no se ha logrado todavía tener un 50 por ciento de católicos y un 50 por ciento de protestantes como debería ser. Sigue teniendo muy mala fama la policía. Yo trato de mirar el vaso medio lleno, verlo de forma esperanzadora. Hay un proceso que, como todo proceso de paz, es siempre parcial. De todas maneras, a mí me gusta decir, aunque parece un slogan simplista, que todo proceso de paz es mejor que una buena guerra.

RFI: Sin duda alguna. Y hay que recordar simplemente que este conflicto que duró tres décadas provocó más de 3.500 muertos. En esta semi parálisis, en estas tensiones que se están viviendo 25 años después. ¿que tanto ha influido el Brexit en la política irlandesa?

María Eugenia Cruset: Muchísimo, tristemente, muchísimo. Cuando estuve en 2019 había carteles, pancartas en las calles, sobre todo del Sinn Fein, diciendo nosotros no votamos por el Brexit. De hecho, Irlanda del Norte no votó por el Brexit y le ha creado muchísimos problemas de convivencia, problemas de relación con la República de Irlanda. Donde no debería haber fronteras por el acuerdo volvieron a construirse fronteras, y fronteras no solamente desde el punto de vista político, sino que se reavivaron conflictos entre protestantes y católicos por este tema. La verdad es que el Brexit, creo que incluso para Inglaterra mismo, ha sido muy malo, pero para el norte de Irlanda ha sido peor todavía, Y ha creado también la pregunta, bueno, ¿qué nos conviene ahora? En el fondo, yo creo que también es una oportunidad de plantearse una posible reunificación de Irlanda, lo cual no sería malo.

RFI: A ese propósito, una encuesta de enero pasado daba como resultado que, entre los unionistas, la gente del DUP, el Partido Unionista, si hoy se volvieran a repetir la consulta sobre los acuerdos del 1998, hasta el 80% de los unionistas votarían en contra de dicho acuerdo.

María Eugenia Cruset: Sí, es así. De todas maneras, hay que decir otra cosa, los unionistas, el Partido Unionista,ha perdido muchos adeptos. Se ha vuelto un partido muy conservador que ha puesto muchas trabas, por ejemplo, contra la homosexualidad, el papel de la mujer. Y es un partido que ha perdido mucha popularidad por esta posición tan conservadora. Y por el otro lado, es la primera vez que el Sinn Fein se ha convertido en el partido político con más votos. Y además es la primera vez, y estos son datos del último censo hecho en el norte de Irlanda, donde los católicos superan a los protestantes. Entonces, también este es un panorama distinto, por más que hay planteos nuevos y específicamente yo he escuchado a Gerry Adams haciendo una campaña muy importante con respecto a la reunificación. Yo creo que eso está ahora en el tapete y está en discusión, y me parece muy bueno, porque cuando se discuten las cosas, se hablan las cosas no se pelean las cosas.

RFI En este conflicto que todavía no acaba de absorberse los unionistas siguen completamente apegados al Reino Unido, del lado de los republicanos, más interesados en una política con la Unión Europea, ¿cuál puede ser la política de la Unión Europea? Este 10 de abril hay representantes europeos en Irlanda del Norte, así como el presidente estdounidense, Joe Biden. ¿Qué es lo que podría hacer Europa para favorecer más que la unificación, la aceleración de la puesta en marcha completa, total, de los acuerdos del Viernes Santo?

María Eugenia Cruset: El problema es que, como ahora jurídicamente no forman más parte de la Unión Europea, hay un problema en cuanto a las jurisdicciones legales. La Unión Europea no puede intervenir en un territorio que ya no forma parte de la Unión, pero yo creo que sí puede hacer una política diplomática para ayudar a las partes a que se sienten, a que dialoguen. Creo que es más una cuestión fuera de la diplomacia formal; tendría más que ver con las formas y las diplomacias informales que podría llegar a ayudar a crear ámbitos de diálogo para solucionar conflictos concretos. Y uno de los conflictos concretos es el tema de las fronteras.

RFI: Sin duda alguna, un tema que, por cierto, en los acuerdos aparece muy pocas veces mencionado.

María Eugenia Cruset: Porque en su momento, en ese momento, tanto el Reino Unido como la República de Irlanda formaban parte de la Unión Europea. Entonces no era un problema acuciante, estaba dentro de la misma Unión. El tema es ahora que el Reino Unido sale de la Unión Europea y entonces se vuelve a poner muy visible el tema de la frontera.

