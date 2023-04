Condenado el opositor ruso Vladimir Kara-Murza a 25 años de cárcel

Rusia

Un tribunal de Moscú condenó este lunes al opositor Vladimir Kara-Murza a 25 años de prisión por varias acusaciones, entre ellas la de "alta traición", en un contexto de represión en Rusia en pleno conflicto en Ucrania.

Con Xavier Colás, corresponsal de RFI en Moscú

El opositor ruso Vladimir Kara-Murza, que llevaba en prisión preventiva desde hace un año y acusado de traición y otros dos cargos, fue condenado hoy por un tribunal ruso a 25 años de cárcel. Siempre ha condenado enérgicamente la invasión de Ucrania y es conocido por haber impulsado con gobiernos occidentales la imposición de sanciones contra la élite rusa.

Por ello Kara-Murza, de 41 años, ha sido hallado culpable de alta traición, delito que se castiga con hasta 20 años de cárcel. También se le considera culpable de difusión de información falsa sobre la actuación del Ejército ruso en Ucrania, así como de cooperación con una ONG declarada indeseable por el obediente aparato de la justicia rusa.

Hoy, después de escuchar su sentencia, Kara-Murza, dentro de una jaula de cristal en la sala del tribunal, proclamó: "Rusia será libre”. Es un conocido eslogan de la oposición rusa.

Una de sus abogadas, Maria Eismon, anunció que Kara-Murza iba a apelar, denunciando "violaciones burdas de procedimiento" durante el juicio, según informaron agencias de noticias rusas.

En sus últimas declaraciones el 10 de abril, el opositor dijo sentirse "orgulloso" de su compromiso político.

"No solo no me arrepiento de todo eso, sino que estoy orgulloso", dijo, según declaraciones publicadas por el periodista Alexéi Venediktov.

"También sé que llegará un día en el que las tinieblas que cubren nuestro país se disiparán (...) cuando los que instigaron y provocaron esta guerra (en Ucrania) serán tachados de criminales, y no los que intentaron detenerla", agregó.

El periodista, Premio Václav Havel 2022, había sido diagnosticado en la cárcel con polineuropatia en extremidades inferiores como consecuencia de los dos envenenamientos que sufrió en 2015 y 2017.

La acusación de difusión de "falsas informaciones" sobre el ejército se basa en la ley introducida tras el inicio de la ofensiva contra Ucrania, que permite reprimir cualquier información que las autoridades consideran falsa.

Prácticamente todos los opositores rusos han sido condenados a duras penas o han tenido que abandonar el país en estos últimos años.

